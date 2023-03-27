Взломщик проник в дом в Потсдаме, где находится квартира Шольца
Spiegel: в Потсдаме неизвестный проник в дом, где находится квартира канцлера ФРГ Шольца
Сотрудники немецкой полиции в Потсдаме. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 мар — РИА Новости. В Потсдаме неизвестный мужчина проник в дом, где находится квартира канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил Spiegel со ссылкой на органы безопасности.
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"Взломщик проник в многоквартирный дом, где находится квартира канцлера Олафа Шольца. Меры безопасности в здании были усилены", — говорится в публикации.
© Кадр камеры видеонаблюденияПредположительно, человек, проникший в дом в Потсдаме, в котором находится квартира Олафа Шольца
© Кадр камеры видеонаблюдения
Предположительно, человек, проникший в дом в Потсдаме, в котором находится квартира Олафа Шольца
Уточняется, что инцидент произошел накануне вечером. Сам канцлер в это время находился на заседании коалиционного комитета.
По данным издания, на снимках с камеры видеонаблюдения запечатлен человек в маске для Хэллоуина, перчатках, капюшоне и с налобным фонариком.
Как сообщили источники журнала, неизвестный был замечен при попытке проникнуть в квартиру, а затем скрылся. Полиция разыскивает беглеца.