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Взломщик проник в дом в Потсдаме, где находится квартира Шольца - РИА Новости, 27.03.2023
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18:12 27.03.2023 (обновлено: 21:53 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/sholts-1861031168.html
Взломщик проник в дом в Потсдаме, где находится квартира Шольца
Взломщик проник в дом в Потсдаме, где находится квартира Шольца - РИА Новости, 27.03.2023
Взломщик проник в дом в Потсдаме, где находится квартира Шольца
В Потсдаме неизвестный мужчина проник в дом, где находится квартира канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил Spiegel со ссылкой на органы безопасности. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:12
2023-03-27T21:53
потсдам
германия
в мире
олаф шольц
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БЕРЛИН, 27 мар — РИА Новости. В Потсдаме неизвестный мужчина проник в дом, где находится квартира канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил Spiegel со ссылкой на органы безопасности.Уточняется, что инцидент произошел накануне вечером. Сам канцлер в это время находился на заседании коалиционного комитета.По данным издания, на снимках с камеры видеонаблюдения запечатлен человек в маске для Хэллоуина, перчатках, капюшоне и с налобным фонариком. Как сообщили источники журнала, неизвестный был замечен при попытке проникнуть в квартиру, а затем скрылся. Полиция разыскивает беглеца.
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потсдам, германия, в мире, олаф шольц
Потсдам, Германия, В мире, Олаф Шольц
Взломщик проник в дом в Потсдаме, где находится квартира Шольца

Spiegel: в Потсдаме неизвестный проник в дом, где находится квартира канцлера ФРГ Шольца

© AFP 2023 / dpa/Julian StahleСотрудники немецкой полиции в Потсдаме
Сотрудники немецкой полиции в Потсдаме - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / dpa/Julian Stahle
Сотрудники немецкой полиции в Потсдаме. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 мар — РИА Новости. В Потсдаме неизвестный мужчина проник в дом, где находится квартира канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил Spiegel со ссылкой на органы безопасности.
«
"Взломщик проник в многоквартирный дом, где находится квартира канцлера Олафа Шольца. Меры безопасности в здании были усилены", — говорится в публикации.
© Кадр камеры видеонаблюденияПредположительно, человек, проникший в дом в Потсдаме, в котором находится квартира Олафа Шольца
Предположительно, человек, проникший в дом в Потсдаме, в котором находится квартира Олафа Шольца
© Кадр камеры видеонаблюдения
Предположительно, человек, проникший в дом в Потсдаме, в котором находится квартира Олафа Шольца
Уточняется, что инцидент произошел накануне вечером. Сам канцлер в это время находился на заседании коалиционного комитета.
По данным издания, на снимках с камеры видеонаблюдения запечатлен человек в маске для Хэллоуина, перчатках, капюшоне и с налобным фонариком.
Как сообщили источники журнала, неизвестный был замечен при попытке проникнуть в квартиру, а затем скрылся. Полиция разыскивает беглеца.
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