https://ria.ru/20230327/sholts-1861031168.html

Взломщик проник в дом в Потсдаме, где находится квартира Шольца

Взломщик проник в дом в Потсдаме, где находится квартира Шольца - РИА Новости, 27.03.2023

Взломщик проник в дом в Потсдаме, где находится квартира Шольца

В Потсдаме неизвестный мужчина проник в дом, где находится квартира канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил Spiegel со ссылкой на органы безопасности. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T18:12

2023-03-27T18:12

2023-03-27T21:53

потсдам

германия

в мире

олаф шольц

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БЕРЛИН, 27 мар — РИА Новости. В Потсдаме неизвестный мужчина проник в дом, где находится квартира канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил Spiegel со ссылкой на органы безопасности.Уточняется, что инцидент произошел накануне вечером. Сам канцлер в это время находился на заседании коалиционного комитета.По данным издания, на снимках с камеры видеонаблюдения запечатлен человек в маске для Хэллоуина, перчатках, капюшоне и с налобным фонариком. Как сообщили источники журнала, неизвестный был замечен при попытке проникнуть в квартиру, а затем скрылся. Полиция разыскивает беглеца.

https://ria.ru/20230207/samolet-1850248435.html

потсдам

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

потсдам, германия, в мире, олаф шольц