https://ria.ru/20230327/shokolad-1861059570.html

Команда Зеленского испугалась, что британский ведущий отравит его шоколадом

Команда Зеленского испугалась, что британский ведущий отравит его шоколадом - РИА Новости, 27.03.2023

Команда Зеленского испугалась, что британский ведущий отравит его шоколадом

Команда Владимира Зеленского запретила ему взять шоколад у британского телеведущего и путешественника Эдварда Майкла Гриллса, боясь, что Зеленского отравят,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T20:11

2023-03-27T20:11

2023-03-27T20:11

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Команда Владимира Зеленского запретила ему взять шоколад у британского телеведущего и путешественника Эдварда Майкла Гриллса, боясь, что Зеленского отравят, пишет газета Telegraph. Эксперт по выживанию Гриллс отправился для съемок документального фильма на Украину, где встретился также с Зеленским. Пытаясь "растопить лед" во время первой встречи, ведущий решил предложить Зеленскому кусочек шоколада. "Но команда по безопасности президента была недовольна. Они отказали в предложении на случай, если 48-летний Гриллс попытается убить Зеленского", - говорится в сообщении. Сам ведущий заявил, что относится к этому с пониманием.

https://ria.ru/20230327/zelenskiy-1860955039.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский