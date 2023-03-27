https://ria.ru/20230327/shokolad-1861059570.html
Команда Зеленского испугалась, что британский ведущий отравит его шоколадом
Команда Зеленского испугалась, что британский ведущий отравит его шоколадом - РИА Новости, 27.03.2023
Команда Зеленского испугалась, что британский ведущий отравит его шоколадом
Команда Владимира Зеленского запретила ему взять шоколад у британского телеведущего и путешественника Эдварда Майкла Гриллса, боясь, что Зеленского отравят,... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T20:11
2023-03-27T20:11
2023-03-27T20:11
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Команда Владимира Зеленского запретила ему взять шоколад у британского телеведущего и путешественника Эдварда Майкла Гриллса, боясь, что Зеленского отравят, пишет газета Telegraph. Эксперт по выживанию Гриллс отправился для съемок документального фильма на Украину, где встретился также с Зеленским. Пытаясь "растопить лед" во время первой встречи, ведущий решил предложить Зеленскому кусочек шоколада. "Но команда по безопасности президента была недовольна. Они отказали в предложении на случай, если 48-летний Гриллс попытается убить Зеленского", - говорится в сообщении. Сам ведущий заявил, что относится к этому с пониманием.
https://ria.ru/20230327/zelenskiy-1860955039.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Команда Зеленского испугалась, что британский ведущий отравит его шоколадом
Зеленскому запретили брать шоколад у британского ведущего Гриллса, боясь, что его отравят