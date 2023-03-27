https://ria.ru/20230327/shkolnik-1860962083.html
Московского школьника, пострадавшего в драке, выписали из больницы
Московского школьника, пострадавшего в драке, выписали из больницы - РИА Новости, 27.03.2023
Московского школьника, пострадавшего в драке, выписали из больницы
Мальчика, пострадавшего в драке с одноклассником в столичной "Школе Новокосино", выписали из больницы, сейчас он проходит амбулаторное лечение, сообщил РИА... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:27
2023-03-27T15:27
2023-03-27T15:27
россия
происшествия
юлия иванова
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мальчика, пострадавшего в драке с одноклассником в столичной "Школе Новокосино", выписали из больницы, сейчас он проходит амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости его отец. Ранее мужчина сообщил РИА Новости, что его сыну сделали операцию, реабилитация может занять до полугода. "Привезли домой, выписали из реанимации. Сейчас находится на амбулаторном лечении. В школу, естественно, не ходит, ходим сейчас по врачам и так далее. Никаких физических нагрузок сейчас нельзя, поэтому будет пока на домашнем обиходе. Если все будет хорошо, то может быть летом уже по-другому, переведем его на другой режим", - рассказал отец подростка. Мужчина отметил, что пока продолжать обучения мальчик не будет, так как он быстро устает. "Нельзя это делать (учиться на дому - ред.). Он отдыхает, устает быстро, немного походит - хочется полежать, устает", - пояснил собеседник агентства. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в "Школе Новокосино". В результате один из юношей оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента. По предварительным данным, конфликт начался из-за оскорбления родителей. Позже в отношении десятиклассника было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. По данным столичного ГСУСК РФ, между ними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты. Старший помощник руководителя главка Юлия Иванова сообщила, что следователи устанавливают полную картину произошедшего.
https://ria.ru/20230321/izbienie-1859507311.html
https://ria.ru/20230310/kuler-1857070010.html
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РИА Новости
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россия, происшествия, юлия иванова
Россия, Происшествия, Юлия Иванова
Московского школьника, пострадавшего в драке, выписали из больницы
Мальчика, пострадавшего в драке в московской школе, выписали из больницы, он лечится дома
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мальчика, пострадавшего в драке с одноклассником в столичной "Школе Новокосино", выписали из больницы, сейчас он проходит амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости его отец.
Ранее мужчина сообщил РИА Новости, что его сыну сделали операцию, реабилитация может занять до полугода.
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"Привезли домой, выписали из реанимации. Сейчас находится на амбулаторном лечении. В школу, естественно, не ходит, ходим сейчас по врачам и так далее. Никаких физических нагрузок сейчас нельзя, поэтому будет пока на домашнем обиходе. Если все будет хорошо, то может быть летом уже по-другому, переведем его на другой режим", - рассказал отец подростка.
Мужчина отметил, что пока продолжать обучения мальчик не будет, так как он быстро устает.
"Нельзя это делать (учиться на дому - ред.). Он отдыхает, устает быстро, немного походит - хочется полежать, устает", - пояснил собеседник агентства.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в "Школе Новокосино". В результате один из юношей оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента. По предварительным данным, конфликт начался из-за оскорбления родителей.
Позже в отношении десятиклассника было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. По данным столичного ГСУСК РФ
, между ними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты. Старший помощник руководителя главка Юлия Иванова
сообщила, что следователи устанавливают полную картину произошедшего.
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