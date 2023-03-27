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Заседание Высшего совета Союзного государства пройдет 6 апреля - РИА Новости, 27.03.2023
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15:52 27.03.2023 (обновлено: 16:00 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/sg-1860972939.html
Заседание Высшего совета Союзного государства пройдет 6 апреля
Заседание Высшего совета Союзного государства пройдет 6 апреля - РИА Новости, 27.03.2023
Заседание Высшего совета Союзного государства пройдет 6 апреля
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участие президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назначено на 6 апреля,... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:52
2023-03-27T16:00
союзное государство
политика
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
союзное государство
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участие президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назначено на 6 апреля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что на сегодняшнем заседании стороны достаточно существенно продвинулись в целом ряде вопросов и в теме практической реализации союзных программ"Полностью уже выполнено восемь из 28, примерно на две трети, как я уже сказал, мы выполнили программы и идем опережающим достойным темпом", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230217/otnosheniya-1852346767.html
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политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, союзное государство
Союзное государство, Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Союзное государство
Заседание Высшего совета Союзного государства пройдет 6 апреля

Мишустин: заседание Высшего совета СГ с участием Путина и Лукашенко назначили на 6 апреля

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участие президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назначено на 6 апреля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«
"Убежден, что принятые сегодня решения и договоренности послужат дальнейшему укреплению договоренностей в рамках Союзного государства, станут хорошей основой для подготовки назначенного, предстоящего пока, на 6 апреля заседания Высшего государственного совета с участием президента России Владимира Владимировича Путина и президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко ", - сказал он на заседании Совета Министров Союзного государства.
Мишустин отметил, что на сегодняшнем заседании стороны достаточно существенно продвинулись в целом ряде вопросов и в теме практической реализации союзных программ
"Полностью уже выполнено восемь из 28, примерно на две трети, как я уже сказал, мы выполнили программы и идем опережающим достойным темпом", - сказал Мишустин.
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