https://ria.ru/20230327/sg-1860972939.html

Заседание Высшего совета Союзного государства пройдет 6 апреля

Заседание Высшего совета Союзного государства пройдет 6 апреля - РИА Новости, 27.03.2023

Заседание Высшего совета Союзного государства пройдет 6 апреля

Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участие президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назначено на 6 апреля,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:52

2023-03-27T15:52

2023-03-27T16:00

союзное государство

политика

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

союзное государство

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участие президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назначено на 6 апреля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что на сегодняшнем заседании стороны достаточно существенно продвинулись в целом ряде вопросов и в теме практической реализации союзных программ"Полностью уже выполнено восемь из 28, примерно на две трети, как я уже сказал, мы выполнили программы и идем опережающим достойным темпом", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230217/otnosheniya-1852346767.html

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белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, союзное государство