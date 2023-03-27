https://ria.ru/20230327/sg-1860963933.html
Мишустин назвал создание Союзного государства оправданным
Мишустин назвал создание Союзного государства оправданным - РИА Новости, 27.03.2023
Мишустин назвал создание Союзного государства оправданным
Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря об отношениях РФ и Белоруссии, заявил, что вместе мы сильнее и способны сообща противостоять внешнему давлению. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:31
2023-03-27T15:31
2023-03-27T15:36
союзное государство
россия
белоруссия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря об отношениях РФ и Белоруссии, заявил, что вместе мы сильнее и способны сообща противостоять внешнему давлению. Глава правительства России отметил, что вопреки нестабильности на глобальных рынках и санкционной агрессии коллективного Запада у экономического сотрудничества Москвы и Минска хорошие показатели. "После существенного роста в 2021 году на тридцать пять процентов – взаимная торговля увеличилась еще на двенадцать процентов. И достигла рекордного уровня – 45 миллиардов долларов. И сейчас сохраняется положительная тенденция", - отметил Мишустин. Это, по его словам, в том числе результат реализации комплекса решений по переориентации белорусского экспорта с западных рынков на российский. "Импорт вашей продукции стал больше на 40% и впервые обеспечил положительное для Белоруссии сальдо торговли с Россией", - сказал он. Глава правительства РФ напомнил, что 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В эту дату более чем четверть века назад был подписан Договор о создании Сообщества наших стран, который послужил началу интеграционного строительства в Союзном государстве. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что решение о его формировании – было правильным и себя оправдало", - заключил Мишустин.
https://ria.ru/20230327/pravitelstva-1860962230.html
https://ria.ru/20230217/otnosheniya-1852346767.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, михаил мишустин, экономика
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин назвал создание Союзного государства оправданным
Мишустин: Россия и Белоруссия вместе способны сообща противостоять внешнему давлению
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря об отношениях РФ и Белоруссии, заявил, что вместе мы сильнее и способны сообща противостоять внешнему давлению.
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"Вместе мы сильнее. И способны сообща справиться с самыми сложными вызовами. Со стоящими перед нами задачами в самых разных сферах – от обеспечения безопасности до повышения благосостояния граждан. И, конечно, противостоять внешнему давлению. Ответом на него стало углубление российско-белорусской интеграции", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.
Глава правительства России отметил, что вопреки нестабильности на глобальных рынках и санкционной агрессии коллективного Запада у экономического сотрудничества Москвы и Минска хорошие показатели.
"После существенного роста в 2021 году на тридцать пять процентов – взаимная торговля увеличилась еще на двенадцать процентов. И достигла рекордного уровня – 45 миллиардов долларов. И сейчас сохраняется положительная тенденция", - отметил Мишустин.
Это, по его словам, в том числе результат реализации комплекса решений по переориентации белорусского экспорта с западных рынков на российский.
Мишустин отметил слаженную работу правительств России и Белоруссии
"Импорт вашей продукции стал больше на 40% и впервые обеспечил положительное для Белоруссии сальдо торговли с Россией", - сказал он.
Глава правительства РФ напомнил, что 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В эту дату более чем четверть века назад был подписан Договор о создании Сообщества наших стран, который послужил началу интеграционного строительства в Союзном государстве.
"Сегодня можно с уверенностью сказать, что решение о его формировании – было правильным и себя оправдало", - заключил Мишустин.
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии