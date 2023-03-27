https://ria.ru/20230327/sg-1860963933.html

Мишустин назвал создание Союзного государства оправданным

Мишустин назвал создание Союзного государства оправданным - РИА Новости, 27.03.2023

Мишустин назвал создание Союзного государства оправданным

Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря об отношениях РФ и Белоруссии, заявил, что вместе мы сильнее и способны сообща противостоять внешнему давлению. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:31

2023-03-27T15:31

2023-03-27T15:36

союзное государство

россия

белоруссия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря об отношениях РФ и Белоруссии, заявил, что вместе мы сильнее и способны сообща противостоять внешнему давлению. Глава правительства России отметил, что вопреки нестабильности на глобальных рынках и санкционной агрессии коллективного Запада у экономического сотрудничества Москвы и Минска хорошие показатели. "После существенного роста в 2021 году на тридцать пять процентов – взаимная торговля увеличилась еще на двенадцать процентов. И достигла рекордного уровня – 45 миллиардов долларов. И сейчас сохраняется положительная тенденция", - отметил Мишустин. Это, по его словам, в том числе результат реализации комплекса решений по переориентации белорусского экспорта с западных рынков на российский. "Импорт вашей продукции стал больше на 40% и впервые обеспечил положительное для Белоруссии сальдо торговли с Россией", - сказал он. Глава правительства РФ напомнил, что 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В эту дату более чем четверть века назад был подписан Договор о создании Сообщества наших стран, который послужил началу интеграционного строительства в Союзном государстве. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что решение о его формировании – было правильным и себя оправдало", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20230327/pravitelstva-1860962230.html

https://ria.ru/20230217/otnosheniya-1852346767.html

россия

белоруссия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, михаил мишустин, экономика