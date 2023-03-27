https://ria.ru/20230327/sevmorput-1860807904.html
"Росатом" подготовил проект для круглогодичного судоходства на Севморпути
"Росатом" подготовил проект для круглогодичного судоходства на Севморпути - РИА Новости, 27.03.2023
"Росатом" подготовил проект для круглогодичного судоходства на Севморпути
"Росатом" разработал федеральный проект по развитию круглогодичного судоходства на Северном морском пути, документ находится на утверждении в правительстве,... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T03:35
2023-03-27T03:35
2023-03-27T03:54
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
россия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. "Росатом" разработал федеральный проект по развитию круглогодичного судоходства на Северном морском пути, документ находится на утверждении в правительстве, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Дирекции СМП атомной госкорпорации Максим Кулинко."Целевые показатели федерального проекта "Развитие Северного морского пути" должны быть достигнуты в 2024 году. Многие задают вопрос: что дальше? Госкорпорация "Росатом" планомерно движется, по поручению правительства, по продлению целевых показателей, контрольных точек, и бюджетированию до 2030 года", — сказал Кулинко.Он напомнил, что ранее правительство утвердило инициативу социально-экономического развития "Круглогодичный Севморпуть".Исходя из этой инициативы Дирекция СМП корпорации сформировала новый федеральный проект, который также будет называться "Круглогодичный Севморпуть". Он уже прошел согласования Минтранса, Минвостокразвития, Минэка и Минфина и сейчас находится на утверждении председателя правительства, добавил собеседник агентства.По словам Кулинко, далее все мероприятия отразятся в электронном бюджете, "где понятны все ответственные исполнители, контрольные точки и бюджет".Замглавы дирекции выразил уверенность, что такой проектный подход позволит без остановок перейти в 2025 и последующие годы и системно развивать Северный морской путь, как стратегическую морскую транспортную коммуникацию России.
https://ria.ru/20230321/sotrudnichestvo-1859579986.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
"Росатом" подготовил проект для круглогодичного судоходства на Севморпути
"Росатом" подготовил проект по развитию круглогодичного судоходства на Севморпути
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. "Росатом" разработал федеральный проект по развитию круглогодичного судоходства на Северном морском пути, документ находится на утверждении в правительстве, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Дирекции СМП атомной госкорпорации Максим Кулинко.
"Целевые показатели федерального проекта "Развитие Северного морского пути" должны быть достигнуты в 2024 году. Многие задают вопрос: что дальше? Госкорпорация "Росатом" планомерно движется, по поручению правительства, по продлению целевых показателей, контрольных точек, и бюджетированию до 2030 года", — сказал Кулинко.
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Он напомнил, что ранее правительство утвердило инициативу социально-экономического развития "Круглогодичный Севморпуть".
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"До 2030 года грузопоток по СМП должен возрасти до 150 миллионов тонн, увеличена портовая мощность, минимум 13 ледоколов должно обеспечивать круглогодичное судоходство на СМП, а также продлены и увеличены другие показатели", — добавил Кулинко.
Исходя из этой инициативы Дирекция СМП корпорации сформировала новый федеральный проект, который также будет называться "Круглогодичный Севморпуть". Он уже прошел согласования Минтранса, Минвостокразвития, Минэка и Минфина и сейчас находится на утверждении председателя правительства, добавил собеседник агентства.
По словам Кулинко, далее все мероприятия отразятся в электронном бюджете, "где понятны все ответственные исполнители, контрольные точки и бюджет".
Замглавы дирекции выразил уверенность, что такой проектный подход позволит без остановок перейти в 2025 и последующие годы и системно развивать Северный морской путь, как стратегическую морскую транспортную коммуникацию России.
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