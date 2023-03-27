https://ria.ru/20230327/sevmorput-1860807904.html

"Росатом" подготовил проект для круглогодичного судоходства на Севморпути

"Росатом" подготовил проект для круглогодичного судоходства на Севморпути - РИА Новости, 27.03.2023

"Росатом" подготовил проект для круглогодичного судоходства на Севморпути

"Росатом" разработал федеральный проект по развитию круглогодичного судоходства на Северном морском пути, документ находится на утверждении в правительстве,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T03:35

2023-03-27T03:35

2023-03-27T03:54

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. "Росатом" разработал федеральный проект по развитию круглогодичного судоходства на Северном морском пути, документ находится на утверждении в правительстве, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Дирекции СМП атомной госкорпорации Максим Кулинко."Целевые показатели федерального проекта "Развитие Северного морского пути" должны быть достигнуты в 2024 году. Многие задают вопрос: что дальше? Госкорпорация "Росатом" планомерно движется, по поручению правительства, по продлению целевых показателей, контрольных точек, и бюджетированию до 2030 года", — сказал Кулинко.Он напомнил, что ранее правительство утвердило инициативу социально-экономического развития "Круглогодичный Севморпуть".Исходя из этой инициативы Дирекция СМП корпорации сформировала новый федеральный проект, который также будет называться "Круглогодичный Севморпуть". Он уже прошел согласования Минтранса, Минвостокразвития, Минэка и Минфина и сейчас находится на утверждении председателя правительства, добавил собеседник агентства.По словам Кулинко, далее все мероприятия отразятся в электронном бюджете, "где понятны все ответственные исполнители, контрольные точки и бюджет".Замглавы дирекции выразил уверенность, что такой проектный подход позволит без остановок перейти в 2025 и последующие годы и системно развивать Северный морской путь, как стратегическую морскую транспортную коммуникацию России.

https://ria.ru/20230321/sotrudnichestvo-1859579986.html

https://ria.ru/20230327/ledokol-1860807103.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)