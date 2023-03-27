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Эксперт предположил, когда Иран и Европа восстановят ядерную сделку - РИА Новости, 27.03.2023
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18:38 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/sdelka-1861037655.html
Эксперт предположил, когда Иран и Европа восстановят ядерную сделку
Эксперт предположил, когда Иран и Европа восстановят ядерную сделку - РИА Новости, 27.03.2023
Эксперт предположил, когда Иран и Европа восстановят ядерную сделку
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, ядерная сделка) между Ираном и странами Европы будет восстановлен в течение полугода, считает иранский эксперт по... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:38
2023-03-27T18:38
в мире
иран
вена
сша
евросоюз
европа
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, ядерная сделка) между Ираном и странами Европы будет восстановлен в течение полугода, считает иранский эксперт по вопросам внешней политики республики Ахмад Бахшаеш Ардестани. Ранее иранское агентство IRNA со ссылкой на источники сообщало, что замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни провел переговоры с дипломатами от Великобритании, Франции и Германии в Осло, стороны обсуждали пути восстановления СВПД. В переговорах участвовал и замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, который выступает координатором на переговорах в Вене по ядерной сделке. "Уверен, что мы станем свидетелями восстановления "ядерной сделки" раньше, чем закончится первая половина года (новый, 1402-й, год по иранскому календарю начался 21 марта 2023 года – ред.)", – приводит слова Бахшаеша Ардестани агентство Etemad Online. Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в 2015 году заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
https://ria.ru/20230325/ssha-1860533932.html
https://ria.ru/20230306/magate-1856088991.html
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в мире, иран, вена, сша, евросоюз, европа, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, Вена, США, Евросоюз, Европа, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
Эксперт предположил, когда Иран и Европа восстановят ядерную сделку

Эксперт Ардестани: Иран и Европа восстановят ядерную сделку в течение полугода

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, ядерная сделка) между Ираном и странами Европы будет восстановлен в течение полугода, считает иранский эксперт по вопросам внешней политики республики Ахмад Бахшаеш Ардестани.
Ранее иранское агентство IRNA со ссылкой на источники сообщало, что замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни провел переговоры с дипломатами от Великобритании, Франции и Германии в Осло, стороны обсуждали пути восстановления СВПД. В переговорах участвовал и замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, который выступает координатором на переговорах в Вене по ядерной сделке.
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"Уверен, что мы станем свидетелями восстановления "ядерной сделки" раньше, чем закончится первая половина года (новый, 1402-й, год по иранскому календарю начался 21 марта 2023 года – ред.)", – приводит слова Бахшаеша Ардестани агентство Etemad Online.
Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в 2015 году заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
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В миреИранВенаСШАЕвросоюзЕвропаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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