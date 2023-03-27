https://ria.ru/20230327/sanktsii-1860934268.html

Санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию, пишут СМИ

Санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023

Санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию, пишут СМИ

Западные санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию, став причиной его падения почти на 60% в годовом исчислении, сообщает газета VnExpress. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:04

2023-03-27T14:04

2023-03-27T14:04

экономика

россия

вьетнам

экспорт

в мире

торговля

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Западные санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию, став причиной его падения почти на 60% в годовом исчислении, сообщает газета VnExpress. Уточняется, что резина, одежда и кофе были единственными товарами, экспорт которых увеличился. По оценке VnExpress, санкции против России ограничивают ее торговую деятельность с другими странами, включая Вьетнам. Крупные судоходные линии и авиакомпании прекратили свою работу в России, поэтому вьетнамскому бизнесу стало сложнее отправлять товары на экспорт. "Бизнес проявляет все больший интерес к налаживанию торговых партнерских отношений с (российскими - ред.) партнерами, увеличивается количество компаний, участвующих в ярмарках и выставках. Многие российские предприниматели хотят продавать сельхозпродукцию, одежду и обувь из Вьетнама", - отмечает издание со ссылкой на данные торгпредства Вьетнама в России.

https://ria.ru/20230327/almazy-1860824645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, вьетнам, экспорт, в мире, торговля