https://ria.ru/20230327/sanktsii-1860934268.html
Санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию, пишут СМИ
Санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023
Санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию, пишут СМИ
Западные санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию, став причиной его падения почти на 60% в годовом исчислении, сообщает газета VnExpress. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:04
2023-03-27T14:04
2023-03-27T14:04
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торговля
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Западные санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию, став причиной его падения почти на 60% в годовом исчислении, сообщает газета VnExpress. Уточняется, что резина, одежда и кофе были единственными товарами, экспорт которых увеличился. По оценке VnExpress, санкции против России ограничивают ее торговую деятельность с другими странами, включая Вьетнам. Крупные судоходные линии и авиакомпании прекратили свою работу в России, поэтому вьетнамскому бизнесу стало сложнее отправлять товары на экспорт. "Бизнес проявляет все больший интерес к налаживанию торговых партнерских отношений с (российскими - ред.) партнерами, увеличивается количество компаний, участвующих в ярмарках и выставках. Многие российские предприниматели хотят продавать сельхозпродукцию, одежду и обувь из Вьетнама", - отмечает издание со ссылкой на данные торгпредства Вьетнама в России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, вьетнам, экспорт, в мире, торговля
Экономика, Россия, Вьетнам, Экспорт, В мире, Торговля
Санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию, пишут СМИ
VnExpress: экспорт Вьетнама в Россию упал почти на 60 процентов из-за западных санкций
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Западные санкции ударили по вьетнамскому экспорту в Россию, став причиной его падения почти на 60% в годовом исчислении, сообщает газета VnExpress
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"Экспорт Вьетнама в Россию упал почти на 60% в годовом исчислении до 205 миллионов долларов за первые два месяца 2023 года, экспорт железа и стали, обуви и электроники почти прекратился, в то время как экспорт сельскохозяйственной продукции, такой как рис, овощи и морепродукты уменьшился на 20-50%", - пишет издание.
Уточняется, что резина, одежда и кофе были единственными товарами, экспорт которых увеличился.
По оценке VnExpress, санкции против России ограничивают ее торговую деятельность с другими странами, включая Вьетнам. Крупные судоходные линии и авиакомпании прекратили свою работу в России, поэтому вьетнамскому бизнесу стало сложнее отправлять товары на экспорт.
"Бизнес проявляет все больший интерес к налаживанию торговых партнерских отношений с (российскими - ред.) партнерами, увеличивается количество компаний, участвующих в ярмарках и выставках. Многие российские предприниматели хотят продавать сельхозпродукцию, одежду и обувь из Вьетнама", - отмечает издание со ссылкой на данные торгпредства Вьетнама в России.
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