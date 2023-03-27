https://ria.ru/20230327/sammit-1860478324.html
На Инновационном Саммите 2023 обсудят технологическую независимость
На Инновационном Саммите 2023 обсудят технологическую независимость - РИА Новости, 27.03.2023
На Инновационном Саммите 2023 обсудят технологическую независимость
Российская производственная компания "Систэм Электрик" (ранее Schneider Electric в России) проведет 24-25 мая Инновационный Саммит, ключевой темой которого... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:59
2023-03-27T11:59
2023-03-27T13:56
технологии
schneider electric
россия
экономика
наука и инновации
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российская производственная компания "Систэм Электрик" (ранее Schneider Electric в России) проведет 24-25 мая Инновационный Саммит, ключевой темой которого станет "Технологическая независимость в новых реалиях", сообщает компания.Саммит пройдет в ОЭЗ "Технополис Москва" в форматах выставки и деловой программы, к участию в нем приглашаются компании и предприятия различных отраслей промышленности, партнёры "Систэм Электрик", работающие в области распределения электроэнергии и автоматизации - дистрибьюторы, производители щитового оборудования, ОЕМ-партнёры и системные интеграторы, ИТ-реселлеры."Инновационный Саммит зарекомендовал себя как ключевое событие в сфере электроэнергетики и автоматизации, площадкой, где ведущие эксперты по различным направлениям могут открыто обсуждать стоящие перед ними задачи и вызовы. Мы представим продукты и решения, в том числе российские, разработанные нашими экспертами под потребности российского рынка", — приводятся в сообщении слова генерального директора "Систэм Электрик" Алексея Кашаева.На выставке будут представлены продукты и решения для нефтегазовой промышленности, металлургии, машиностроения, инфраструктуры, гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, финансового сектора и телекоммуникаций, а также ПО Systeme Soft, электроустановочные изделия и продукция для домашнего применения, сервисные предложения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, schneider electric, россия, экономика, наука и инновации
Технологии, Schneider Electric, Россия, Экономика, Наука и инновации
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Российская производственная компания "Систэм Электрик" (ранее Schneider Electric в России) проведет 24-25 мая Инновационный Саммит
, ключевой темой которого станет "Технологическая независимость в новых реалиях", сообщает компания.
Саммит пройдет в ОЭЗ "Технополис Москва" в форматах выставки и деловой программы, к участию в нем приглашаются компании и предприятия различных отраслей промышленности, партнёры "Систэм Электрик", работающие в области распределения электроэнергии и автоматизации - дистрибьюторы, производители щитового оборудования, ОЕМ-партнёры и системные интеграторы, ИТ-реселлеры.
"Инновационный Саммит зарекомендовал себя как ключевое событие в сфере электроэнергетики и автоматизации, площадкой, где ведущие эксперты по различным направлениям могут открыто обсуждать стоящие перед ними задачи и вызовы. Мы представим продукты и решения, в том числе российские, разработанные нашими экспертами под потребности российского рынка", — приводятся в сообщении слова генерального директора "Систэм Электрик
" Алексея Кашаева.
На выставке будут представлены продукты и решения для нефтегазовой промышленности, металлургии, машиностроения, инфраструктуры, гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, финансового сектора и телекоммуникаций, а также ПО Systeme Soft, электроустановочные изделия и продукция для домашнего применения, сервисные предложения.
Объем выручки резидентов технополиса "Москва" вырос на четверть