https://ria.ru/20230327/sammit-1860478324.html

На Инновационном Саммите 2023 обсудят технологическую независимость

На Инновационном Саммите 2023 обсудят технологическую независимость - РИА Новости, 27.03.2023

На Инновационном Саммите 2023 обсудят технологическую независимость

Российская производственная компания "Систэм Электрик" (ранее Schneider Electric в России) проведет 24-25 мая Инновационный Саммит, ключевой темой которого... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:59

2023-03-27T11:59

2023-03-27T13:56

технологии

schneider electric

россия

экономика

наука и инновации

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российская производственная компания "Систэм Электрик" (ранее Schneider Electric в России) проведет 24-25 мая Инновационный Саммит, ключевой темой которого станет "Технологическая независимость в новых реалиях", сообщает компания.Саммит пройдет в ОЭЗ "Технополис Москва" в форматах выставки и деловой программы, к участию в нем приглашаются компании и предприятия различных отраслей промышленности, партнёры "Систэм Электрик", работающие в области распределения электроэнергии и автоматизации - дистрибьюторы, производители щитового оборудования, ОЕМ-партнёры и системные интеграторы, ИТ-реселлеры."Инновационный Саммит зарекомендовал себя как ключевое событие в сфере электроэнергетики и автоматизации, площадкой, где ведущие эксперты по различным направлениям могут открыто обсуждать стоящие перед ними задачи и вызовы. Мы представим продукты и решения, в том числе российские, разработанные нашими экспертами под потребности российского рынка", — приводятся в сообщении слова генерального директора "Систэм Электрик" Алексея Кашаева.На выставке будут представлены продукты и решения для нефтегазовой промышленности, металлургии, машиностроения, инфраструктуры, гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, финансового сектора и телекоммуникаций, а также ПО Systeme Soft, электроустановочные изделия и продукция для домашнего применения, сервисные предложения.

https://ria.ru/20220907/vyruchka-1815076576.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, schneider electric, россия, экономика, наука и инновации