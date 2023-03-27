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Токио продолжит участие в проектах на Сахалине, заявил Кисида - РИА Новости, 27.03.2023
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05:56 27.03.2023 (обновлено: 10:37 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/sakhalin-1860811691.html
Токио продолжит участие в проектах на Сахалине, заявил Кисида
Токио продолжит участие в проектах на Сахалине, заявил Кисида - РИА Новости, 27.03.2023
Токио продолжит участие в проектах на Сахалине, заявил Кисида
Токио продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, заявил на заседании... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T05:56
2023-03-27T10:37
япония
россия
сахалин
фумио кисида
в мире
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ТОКИО, 27 мар — РИА Новости. Токио продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, заявил на заседании верхней палаты парламента премьер-министр Японии Фумио Кисида. "В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них. По вопросам обеспечения энергией мы находимся в тесном взаимодействии со странами "семерки" и мирового сообщества", — сообщил Кисида.При этом, по его словам, во второй половине 2022 года Япония сократила импорт нефти из России на 90 процентов, а угля — на 60 процентов.Кисида добавил, что механизм осуществления санкций, согласованный странами G7 в феврале, направлен на регулирование и усиление уже принятых рестрикций, а сейчас идут согласования с другими государствами.В начале октября президент Владимир Путин поручил правительству создать нового российского оператора проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять им будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" как минимум до тех пор, пока не будут распределены все доли участия. Иностранные участники консорциума при желании смогут сохранить доли в проекте.Прежний оператор "Сахалина-1", Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), владел долей в 30 процентов. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, из-за чего добыча газа и нефти полностью остановилась. Японская Sodeco располагает 30 процентами ценных бумаг "Сахалина-1"."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии около девяти процентов от всего импортируемого ей СПГ.Нового оператора "Сахалина-2" с долей в 50 процентов у "Газпром Сахалин холдинга" создали в августе. При этом правительство разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5 процента и десять процентов соответственно).
https://ria.ru/20230123/yaponiya-1846758211.html
https://ria.ru/20230116/spg-1845139543.html
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япония, россия, сахалин, фумио кисида, в мире
Япония, Россия, Сахалин, Фумио Кисида, В мире
Токио продолжит участие в проектах на Сахалине, заявил Кисида

Кисида: Токио продолжит участие в проектах на Сахалине с точки зрения энергобезопасности

© AFP 2023 / POOLПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / POOL
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 мар — РИА Новости. Токио продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, заявил на заседании верхней палаты парламента премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них. По вопросам обеспечения энергией мы находимся в тесном взаимодействии со странами "семерки" и мирового сообщества", — сообщил Кисида.
При этом, по его словам, во второй половине 2022 года Япония сократила импорт нефти из России на 90 процентов, а угля — на 60 процентов.
Кисида добавил, что механизм осуществления санкций, согласованный странами G7 в феврале, направлен на регулирование и усиление уже принятых рестрикций, а сейчас идут согласования с другими государствами.
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Прежний оператор "Сахалина-1", Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), владел долей в 30 процентов. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, из-за чего добыча газа и нефти полностью остановилась. Японская Sodeco располагает 30 процентами ценных бумаг "Сахалина-1".
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии около девяти процентов от всего импортируемого ей СПГ.
Нового оператора "Сахалина-2" с долей в 50 процентов у "Газпром Сахалин холдинга" создали в августе. При этом правительство разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5 процента и десять процентов соответственно).
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