Токио продолжит участие в проектах на Сахалине, заявил Кисида
Кисида: Токио продолжит участие в проектах на Сахалине с точки зрения энергобезопасности
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 27 мар — РИА Новости. Токио продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, заявил на заседании верхней палаты парламента премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них. По вопросам обеспечения энергией мы находимся в тесном взаимодействии со странами "семерки" и мирового сообщества", — сообщил Кисида.
При этом, по его словам, во второй половине 2022 года Япония сократила импорт нефти из России на 90 процентов, а угля — на 60 процентов.
Кисида добавил, что механизм осуществления санкций, согласованный странами G7 в феврале, направлен на регулирование и усиление уже принятых рестрикций, а сейчас идут согласования с другими государствами.
В начале октября президент Владимир Путин поручил правительству создать нового российского оператора проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять им будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" как минимум до тех пор, пока не будут распределены все доли участия. Иностранные участники консорциума при желании смогут сохранить доли в проекте.
Прежний оператор "Сахалина-1", Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), владел долей в 30 процентов. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, из-за чего добыча газа и нефти полностью остановилась. Японская Sodeco располагает 30 процентами ценных бумаг "Сахалина-1".
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии около девяти процентов от всего импортируемого ей СПГ.
Нового оператора "Сахалина-2" с долей в 50 процентов у "Газпром Сахалин холдинга" создали в августе. При этом правительство разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5 процента и десять процентов соответственно).