https://ria.ru/20230327/rzhd-1861032679.html
Суд признал прекращенным поручительство РЖД за владельца поездов Allegro
Суд признал прекращенным поручительство РЖД за владельца поездов Allegro - РИА Новости, 27.03.2023
Суд признал прекращенным поручительство РЖД за владельца поездов Allegro
Арбитражный суд Москвы по иску Российских железных дорог признал прекращенным с 1 марта 2022 года поручительство истца за его совместное с финской... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:17
2023-03-27T18:17
2023-03-27T18:19
экономика
ржд
россия
финляндия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Российских железных дорог признал прекращенным с 1 марта 2022 года поручительство истца за его совместное с финской государственной VR Group предприятие Oy Karelian Trains Ltd, владельца поездов Allegro, по кредиту на 131 миллион евро, выданному ему финским OP Corporate Bank. "Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел. В материалах суда уточняется, что и кредитный договор, и договор поручительства были заключены 5 сентября 2007 года. Третьими лицами к делу привлечены VR Group и Oy Karelian Trains Ltd. Oy Karelian Trains – совместное предприятие, созданное 23 ноября 2006 года РЖД и VR Group. Oy Karelian Trains Ltd зарегистрирована в Хельсинки, VR и РЖД владеют в СП по 50% акций. Поезда Allegro, которые ранее курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, находятся в собственности Oy Karelian Trains. VR Group 1 марта 2022 года сообщила, что в связи с российской военной операцией на Украине прекратит все грузоперевозки на российском направлении к концу года. Пассажирские перевозки были остановлены по этой же причине с 28 марта. Позже, в августе, VR Group сообщила, что "списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 миллиона евро". Еще в одном иске к VR Group и Oy Karelian Trains Ltd, поданном в октябре, РЖД просят арбитражный суд Москвы понудить ответчиков к исполнению обязательств по договорам, заключенным для реализации железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки. VR Group - финская государственная сервисная и транспортная компания, основана в 1862 году. В 2021 году оборот группы составил 838,3 миллиона евро, в компании занято более 5,6 тысячи специалистов.
https://ria.ru/20230203/allegro-1849507711.html
https://ria.ru/20230315/sapsany-1858012007.html
https://ria.ru/20230201/moshennichestvo-1849075918.html
россия
финляндия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ржд, россия, финляндия, москва
Экономика, РЖД, Россия, Финляндия, Москва
Суд признал прекращенным поручительство РЖД за владельца поездов Allegro
Суд в Москве признал прекращенным поручительство РЖД за финского владельца поездов Allegro
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Российских железных дорог признал прекращенным с 1 марта 2022 года поручительство истца за его совместное с финской государственной VR Group предприятие Oy Karelian Trains Ltd, владельца поездов Allegro, по кредиту на 131 миллион евро, выданному ему финским OP Corporate Bank.
"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел.
Суд в Москве запретил владельцу поездов Allegro судиться с РЖД за рубежом
В материалах суда уточняется, что и кредитный договор, и договор поручительства были заключены 5 сентября 2007 года. Третьими лицами к делу привлечены VR Group и Oy Karelian Trains Ltd.
Oy Karelian Trains – совместное предприятие, созданное 23 ноября 2006 года РЖД
и VR Group. Oy Karelian Trains Ltd зарегистрирована в Хельсинки
, VR и РЖД владеют в СП по 50% акций. Поезда Allegro, которые ранее курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом
, находятся в собственности Oy Karelian Trains.
VR Group 1 марта 2022 года сообщила, что в связи с российской военной операцией на Украине
прекратит все грузоперевозки на российском направлении к концу года. Пассажирские перевозки были остановлены по этой же причине с 28 марта. Позже, в августе, VR Group сообщила, что "списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 миллиона евро".
Суд запретил Siemens судиться с РЖД за рубежом по поставке "Сапсанов"
Еще в одном иске к VR Group и Oy Karelian Trains Ltd, поданном в октябре, РЖД просят арбитражный суд Москвы понудить ответчиков к исполнению обязательств по договорам, заключенным для реализации железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки.
VR Group - финская государственная сервисная и транспортная компания, основана в 1862 году. В 2021 году оборот группы составил 838,3 миллиона евро, в компании занято более 5,6 тысячи специалистов.
Суд арестовал бывшего вице-президента РЖД по делу о мошенничестве