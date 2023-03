https://ria.ru/20230327/rzhd-1861032679.html

Суд признал прекращенным поручительство РЖД за владельца поездов Allegro

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Российских железных дорог признал прекращенным с 1 марта 2022 года поручительство истца за его совместное с финской государственной VR Group предприятие Oy Karelian Trains Ltd, владельца поездов Allegro, по кредиту на 131 миллион евро, выданному ему финским OP Corporate Bank. "Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел. В материалах суда уточняется, что и кредитный договор, и договор поручительства были заключены 5 сентября 2007 года. Третьими лицами к делу привлечены VR Group и Oy Karelian Trains Ltd. Oy Karelian Trains – совместное предприятие, созданное 23 ноября 2006 года РЖД и VR Group. Oy Karelian Trains Ltd зарегистрирована в Хельсинки, VR и РЖД владеют в СП по 50% акций. Поезда Allegro, которые ранее курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, находятся в собственности Oy Karelian Trains. VR Group 1 марта 2022 года сообщила, что в связи с российской военной операцией на Украине прекратит все грузоперевозки на российском направлении к концу года. Пассажирские перевозки были остановлены по этой же причине с 28 марта. Позже, в августе, VR Group сообщила, что "списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 миллиона евро". Еще в одном иске к VR Group и Oy Karelian Trains Ltd, поданном в октябре, РЖД просят арбитражный суд Москвы понудить ответчиков к исполнению обязательств по договорам, заключенным для реализации железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки. VR Group - финская государственная сервисная и транспортная компания, основана в 1862 году. В 2021 году оборот группы составил 838,3 миллиона евро, в компании занято более 5,6 тысячи специалистов.

