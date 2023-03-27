https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860821531.html
Мобилизованные офицеры Росгвардии поздравили коллег с праздником
Мобилизованные офицеры Росгвардии поздравили коллег с праздником - РИА Новости, 27.03.2023
Мобилизованные офицеры Росгвардии поздравили коллег с праздником
Офицеры Росгвардии в запасе, призванные в рамках частичной мобилизации в зону специальной военной операции, поздравили своих коллег с профессиональным... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:23
2023-03-27T08:23
2023-03-27T08:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Офицеры Росгвардии в запасе, призванные в рамках частичной мобилизации в зону специальной военной операции, поздравили своих коллег с профессиональным праздником с передовых позиций на Запорожском направлении. День войск национальной гвардии России отмечается 27 марта. До образования Росгвардии в этот день отмечался День внутренних войск МВД. Два офицера – командир батальона и заместитель командира батальона – ранее проходили службу в ВВ МВД, а в последующем – в Росгвардии. Сейчас они находятся на Запорожском направлении. "Хочу в первую очередь поздравить всех своих коллег, своих братьев, своих сослуживцев с Днем внутренних войск, с Днем Росгвардии. До сих пор наши войска, наша Росгвардия, внутренние войска выполняют задачи. Так получилось, что на данный момент этот праздник мы будем встречать, выполняя задачи в зоне СВО. Выполняем с достоинством, враг, как говорится, не пройдет наши рубежи. Как стояли наши предки, также выполняем поставленные задачи", – сказал РИА Новости командир батальона. По его словам, в его подразделении немало братьев по оружию, которые также раньше служили в ВВ МВД и войсках Росгвардии. "Выполним задачу с достоинством!" – отметил комбат. Другой офицер, заместитель командира батальона, рассказал, что прослужил в общей сложности в ВВ и Росгвардии 27 лет. "Здесь у нас служат представители многих видов и родов войск, обмениваемся опытом. <…> Все, что положительное наработали – я не один в полку офицер из Росгвардии – мы приносим в нашу повседневную деятельность. Очень много здесь встретил товарищей, с кем раньше служил, с кем учился в соседних полках. Мы продолжаем нести службу в новой для нас структуре, выполняем задачу Родины. Работаем, братья!" – отметил он.
https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860798108.html
https://ria.ru/20230327/natsgvardiya-1860343400.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Выполняем задачу Родины" – мобилизованные офицеры Росгвардии поздравили коллег с праздником
Офицеры Росгвардии в запасе, призванные в рамках частичной мобилизации в зону специальной военной операции, поздравили своих коллег с профессиональным праздником с передовых позиций на Запорожском направлении.
2023-03-27T08:23
true
PT2M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Мобилизованные офицеры Росгвардии поздравили коллег с праздником
Мобилизованные офицеры Росгвардии поздравили коллег с профессиональным праздником
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Офицеры Росгвардии в запасе, призванные в рамках частичной мобилизации в зону специальной военной операции, поздравили своих коллег с профессиональным праздником с передовых позиций на Запорожском направлении.
День войск национальной гвардии России
отмечается 27 марта. До образования Росгвардии в этот день отмечался День внутренних войск МВД.
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Два офицера – командир батальона и заместитель командира батальона – ранее проходили службу в ВВ МВД, а в последующем – в Росгвардии. Сейчас они находятся на Запорожском направлении.
"Хочу в первую очередь поздравить всех своих коллег, своих братьев, своих сослуживцев с Днем внутренних войск, с Днем Росгвардии. До сих пор наши войска, наша Росгвардия, внутренние войска выполняют задачи. Так получилось, что на данный момент этот праздник мы будем встречать, выполняя задачи в зоне СВО. Выполняем с достоинством, враг, как говорится, не пройдет наши рубежи. Как стояли наши предки, также выполняем поставленные задачи", – сказал РИА Новости командир батальона.
По его словам, в его подразделении немало братьев по оружию, которые также раньше служили в ВВ МВД и войсках Росгвардии.
День войск национальной гвардии
"Выполним задачу с достоинством!" – отметил комбат.
Другой офицер, заместитель командира батальона, рассказал, что прослужил в общей сложности в ВВ и Росгвардии 27 лет.
«
"Хотел бы поздравить всех сослуживцев, всех ветеранов внутренних войск, Росгвардии. Хочу сказать, что гордость это неподдельная", – сказал офицер.
"Здесь у нас служат представители многих видов и родов войск, обмениваемся опытом. <…> Все, что положительное наработали – я не один в полку офицер из Росгвардии – мы приносим в нашу повседневную деятельность. Очень много здесь встретил товарищей, с кем раньше служил, с кем учился в соседних полках. Мы продолжаем нести службу в новой для нас структуре, выполняем задачу Родины. Работаем, братья!" – отметил он.