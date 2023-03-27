https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860821531.html

Мобилизованные офицеры Росгвардии поздравили коллег с праздником

Мобилизованные офицеры Росгвардии поздравили коллег с праздником - РИА Новости, 27.03.2023

Мобилизованные офицеры Росгвардии поздравили коллег с праздником

Офицеры Росгвардии в запасе, призванные в рамках частичной мобилизации в зону специальной военной операции, поздравили своих коллег с профессиональным... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:23

2023-03-27T08:23

2023-03-27T08:59

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Офицеры Росгвардии в запасе, призванные в рамках частичной мобилизации в зону специальной военной операции, поздравили своих коллег с профессиональным праздником с передовых позиций на Запорожском направлении. День войск национальной гвардии России отмечается 27 марта. До образования Росгвардии в этот день отмечался День внутренних войск МВД. Два офицера – командир батальона и заместитель командира батальона – ранее проходили службу в ВВ МВД, а в последующем – в Росгвардии. Сейчас они находятся на Запорожском направлении. "Хочу в первую очередь поздравить всех своих коллег, своих братьев, своих сослуживцев с Днем внутренних войск, с Днем Росгвардии. До сих пор наши войска, наша Росгвардия, внутренние войска выполняют задачи. Так получилось, что на данный момент этот праздник мы будем встречать, выполняя задачи в зоне СВО. Выполняем с достоинством, враг, как говорится, не пройдет наши рубежи. Как стояли наши предки, также выполняем поставленные задачи", – сказал РИА Новости командир батальона. По его словам, в его подразделении немало братьев по оружию, которые также раньше служили в ВВ МВД и войсках Росгвардии. "Выполним задачу с достоинством!" – отметил комбат. Другой офицер, заместитель командира батальона, рассказал, что прослужил в общей сложности в ВВ и Росгвардии 27 лет. "Здесь у нас служат представители многих видов и родов войск, обмениваемся опытом. <…> Все, что положительное наработали – я не один в полку офицер из Росгвардии – мы приносим в нашу повседневную деятельность. Очень много здесь встретил товарищей, с кем раньше служил, с кем учился в соседних полках. Мы продолжаем нести службу в новой для нас структуре, выполняем задачу Родины. Работаем, братья!" – отметил он.

https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860798108.html

https://ria.ru/20230327/natsgvardiya-1860343400.html

россия

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"Выполняем задачу Родины" – мобилизованные офицеры Росгвардии поздравили коллег с праздником Офицеры Росгвардии в запасе, призванные в рамках частичной мобилизации в зону специальной военной операции, поздравили своих коллег с профессиональным праздником с передовых позиций на Запорожском направлении. 2023-03-27T08:23 true PT2M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)