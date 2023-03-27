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В Кирове сотрудник Росгвардии спас провалившегося под лед мужчину - РИА Новости, 27.03.2023
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Хорошие новости
 
17:27 27.03.2023 (обновлено: 19:18 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/rosgvardeets-1861017938.html
В Кирове сотрудник Росгвардии спас провалившегося под лед мужчину
В Кирове сотрудник Росгвардии спас провалившегося под лед мужчину - РИА Новости, 27.03.2023
В Кирове сотрудник Росгвардии спас провалившегося под лед мужчину
Росгвардеец в Кирове в преддверии профессионального праздника спас провалившегося под лед пруда мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:27
2023-03-27T19:18
хорошие новости
происшествия
киров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Росгвардеец в Кирове в преддверии профессионального праздника спас провалившегося под лед пруда мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Приволжскому округу. "Днем 26 марта полицейский батальона отдела вневедомственной охраны по городу Кирову старший сержант полиции Илья Клопот в свой выходной день прогуливался с беременной женой в парке имени Кирова. Он услышал крик с просьбой о помощи и увидел мужчину, который провалился в воду на середине пруда. Мужчина держался за кромку льда и звал на помощь", — сообщили в пресс-службе. Росгвардеец пришел на помощь утопающему, который находился по шею в воде. Он ползком добрался по тонкому льду до полыньи и со второй попытки сумел схватить мужчину за шиворот и вытащить из воды. Как отметили в пресс-службе ведомства, спасенный не стал дожидаться бригаду скорой помощи и ушел, не представившись.
https://ria.ru/20230325/spasenie-1860593303.html
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происшествия, киров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Хорошие новости, Происшествия, Киров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Кирове сотрудник Росгвардии спас провалившегося под лед мужчину

В Кирове сотрудник Росгвардии Клопот спас провалившегося под лед пруда мужчину

© Фото : Пресс-служба РосгвардииСотрудник батальона отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Кирову старший сержант полиции Илья Клопот
Сотрудник батальона отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Кирову старший сержант полиции Илья Клопот - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Пресс-служба Росгвардии
Сотрудник батальона отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Кирову старший сержант полиции Илья Клопот
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Росгвардеец в Кирове в преддверии профессионального праздника спас провалившегося под лед пруда мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Приволжскому округу.
"Днем 26 марта полицейский батальона отдела вневедомственной охраны по городу Кирову старший сержант полиции Илья Клопот в свой выходной день прогуливался с беременной женой в парке имени Кирова. Он услышал крик с просьбой о помощи и увидел мужчину, который провалился в воду на середине пруда. Мужчина держался за кромку льда и звал на помощь", — сообщили в пресс-службе.
Росгвардеец пришел на помощь утопающему, который находился по шею в воде. Он ползком добрался по тонкому льду до полыньи и со второй попытки сумел схватить мужчину за шиворот и вытащить из воды.
Как отметили в пресс-службе ведомства, спасенный не стал дожидаться бригаду скорой помощи и ушел, не представившись.
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Хорошие новостиПроисшествияКировФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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