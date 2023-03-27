https://ria.ru/20230327/rosatom-1860812702.html
"Росатом" работает над приемом данных с китайских спутников
"Росатом" работает над приемом данных с китайских спутников - РИА Новости, 27.03.2023
"Росатом" работает над приемом данных с китайских спутников
"Росатом" думает над тем, чтобы создать наземную инфраструктуру для приема с китайских спутников данных, помогающих обеспечить судоходство на Северном морском... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T06:18
2023-03-27T06:18
2023-03-27T07:14
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Росатом" думает над тем, чтобы создать наземную инфраструктуру для приема с китайских спутников данных, помогающих обеспечить судоходство на Северном морском пути, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Дирекции Севморпути госкорпорации Максим Кулинко. "В нынешних геополитических условиях количество источников данных, которые позволяют принимать решение о проходе судов по тому или иному маршруту, сильно ограничилось и продолжает сужаться. Я имею в виду ограничения на получение данных с иностранных спутников, а также отсутствие отечественной спутниковой группировки радиолокационного зондирования Земли", - сказал Кулинко. В целях развития круглогодичного безопасного судоходства по СМП, в первую очередь в восточном направлении, необходимо наращивать количество источников информации, которая позволит повысить точность прогнозов ледовой обстановки, пояснил он. По словам Кулинко, без помощи "Роскосмоса" не обойтись. "И мы с большой надеждой смотрим на коллег. Причем с точки зрения построения цифровой экосистемы СМП мы с "Роскосмосом" технически синхронизированы и готовы к интеграции по приему и обработке спутниковой информации", - добавил собеседник агентства. "Но при том, что планы "Роскосмоса" относительно запусков новых спутников по объективным причинам сдвигаются вправо, возникает вопрос, а с какой группировки спутников мы сможем получать данные уже сейчас. И мы очень внимательно смотрим на сотрудничество с китайскими коллегами – у них есть космические аппараты, работающие над Северным морским путем. Думаем над тем, чтобы создать соответствующую наземную инфраструктуру для приема данных с китайских спутников", - сказал Кулинко.
https://ria.ru/20230327/ledokoly-1860810534.html
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роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, россия, китай
Роскосмос, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Россия, Китай
"Росатом" работает над приемом данных с китайских спутников
"Росатом" думает, как получать данные со спутников КНР для судоходства на СМП
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Росатом" думает над тем, чтобы создать наземную инфраструктуру для приема с китайских спутников данных, помогающих обеспечить судоходство на Северном морском пути, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Дирекции Севморпути госкорпорации Максим Кулинко.
"В нынешних геополитических условиях количество источников данных, которые позволяют принимать решение о проходе судов по тому или иному маршруту, сильно ограничилось и продолжает сужаться. Я имею в виду ограничения на получение данных с иностранных спутников, а также отсутствие отечественной спутниковой группировки радиолокационного зондирования Земли", - сказал Кулинко.
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В целях развития круглогодичного безопасного судоходства по СМП, в первую очередь в восточном направлении, необходимо наращивать количество источников информации, которая позволит повысить точность прогнозов ледовой обстановки, пояснил он.
По словам Кулинко, без помощи "Роскосмоса
" не обойтись. "И мы с большой надеждой смотрим на коллег. Причем с точки зрения построения цифровой экосистемы СМП мы с "Роскосмосом" технически синхронизированы и готовы к интеграции по приему и обработке спутниковой информации", - добавил собеседник агентства.
"Но при том, что планы "Роскосмоса" относительно запусков новых спутников по объективным причинам сдвигаются вправо, возникает вопрос, а с какой группировки спутников мы сможем получать данные уже сейчас. И мы очень внимательно смотрим на сотрудничество с китайскими коллегами – у них есть космические аппараты, работающие над Северным морским путем. Думаем над тем, чтобы создать соответствующую наземную инфраструктуру для приема данных с китайских спутников", - сказал Кулинко.
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