https://ria.ru/20230327/rosatom-1860812702.html

"Росатом" работает над приемом данных с китайских спутников

"Росатом" работает над приемом данных с китайских спутников - РИА Новости, 27.03.2023

"Росатом" работает над приемом данных с китайских спутников

"Росатом" думает над тем, чтобы создать наземную инфраструктуру для приема с китайских спутников данных, помогающих обеспечить судоходство на Северном морском... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T06:18

2023-03-27T06:18

2023-03-27T07:14

роскосмос

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Росатом" думает над тем, чтобы создать наземную инфраструктуру для приема с китайских спутников данных, помогающих обеспечить судоходство на Северном морском пути, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Дирекции Севморпути госкорпорации Максим Кулинко. "В нынешних геополитических условиях количество источников данных, которые позволяют принимать решение о проходе судов по тому или иному маршруту, сильно ограничилось и продолжает сужаться. Я имею в виду ограничения на получение данных с иностранных спутников, а также отсутствие отечественной спутниковой группировки радиолокационного зондирования Земли", - сказал Кулинко. В целях развития круглогодичного безопасного судоходства по СМП, в первую очередь в восточном направлении, необходимо наращивать количество источников информации, которая позволит повысить точность прогнозов ледовой обстановки, пояснил он. По словам Кулинко, без помощи "Роскосмоса" не обойтись. "И мы с большой надеждой смотрим на коллег. Причем с точки зрения построения цифровой экосистемы СМП мы с "Роскосмосом" технически синхронизированы и готовы к интеграции по приему и обработке спутниковой информации", - добавил собеседник агентства. "Но при том, что планы "Роскосмоса" относительно запусков новых спутников по объективным причинам сдвигаются вправо, возникает вопрос, а с какой группировки спутников мы сможем получать данные уже сейчас. И мы очень внимательно смотрим на сотрудничество с китайскими коллегами – у них есть космические аппараты, работающие над Северным морским путем. Думаем над тем, чтобы создать соответствующую наземную инфраструктуру для приема данных с китайских спутников", - сказал Кулинко.

https://ria.ru/20230327/ledokoly-1860810534.html

https://ria.ru/20230327/aes-1860809347.html

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роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, россия, китай