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Небензя прокомментировал реакцию США на резолюцию по "Северным потокам" - РИА Новости, 27.03.2023
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23:49 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/rezolyutsiya-1861092367.html
Небензя прокомментировал реакцию США на резолюцию по "Северным потокам"
Небензя прокомментировал реакцию США на резолюцию по "Северным потокам" - РИА Новости, 27.03.2023
Небензя прокомментировал реакцию США на резолюцию по "Северным потокам"
Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя реакцию зампостпреда США при организации Роберта Вуда на российский проект резолюции по "Северным потокам", РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T23:49
2023-03-27T23:49
в мире
сша
россия
василий небензя
оон
северный поток
китай
авария на "северных потоках"
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ООН, 27 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя реакцию зампостпреда США при организации Роберта Вуда на российский проект резолюции по "Северным потокам", заявил, что "на воре и шапка горит". Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию пол эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались. Вуд заявил, что США категорически отвергают "беспочвенные обвинения РФ против Штатов в том, что касается этого акта диверсии". Он также заявил, что США никаким образом не вовлечены в это. По его словам, российский проект резолюции "являлся попыткой дискредитировать работу идущих национальных расследований и поставить под сомнение любые выводы, которые не согласуются с предопределенным и политическим посылом России". "Это не была попытка добиться истины", - сказал Вуд. "У меня вопрос к представителю США: а что в нашей резолюции он обнаружил предопределенного? У нас, как известно, есть такая поговорка: на воре и шапка горит", - ответил Небензя. Резолюция не содержит никакого упоминания или намека на вовлеченность США или какой-либо другой страны.
https://ria.ru/20230327/rassledovanie-1861082436.html
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в мире, сша, россия, василий небензя, оон, северный поток, китай, авария на "северных потоках"
В мире, США, Россия, Василий Небензя, ООН, Северный поток, Китай, Авария на "Северных потоках"
Небензя прокомментировал реакцию США на резолюцию по "Северным потокам"

Небензя в ответ на реакцию США на резолюцию России заявил, что на воре и шапка горит

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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ООН, 27 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя реакцию зампостпреда США при организации Роберта Вуда на российский проект резолюции по "Северным потокам", заявил, что "на воре и шапка горит".
Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию пол эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались.
Вуд заявил, что США категорически отвергают "беспочвенные обвинения РФ против Штатов в том, что касается этого акта диверсии". Он также заявил, что США никаким образом не вовлечены в это. По его словам, российский проект резолюции "являлся попыткой дискредитировать работу идущих национальных расследований и поставить под сомнение любые выводы, которые не согласуются с предопределенным и политическим посылом России". "Это не была попытка добиться истины", - сказал Вуд.
"У меня вопрос к представителю США: а что в нашей резолюции он обнаружил предопределенного? У нас, как известно, есть такая поговорка: на воре и шапка горит", - ответил Небензя.
Резолюция не содержит никакого упоминания или намека на вовлеченность США или какой-либо другой страны.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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В миреСШАРоссияВасилий НебензяООНСеверный потокКитайАвария на "Северных потоках"
 
 
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