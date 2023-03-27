https://ria.ru/20230327/rezolyutsiya-1861083310.html
Китай выразил сожаление после непринятия резолюции по "Северным потокам"
Китай выразил сожаление после непринятия резолюции по "Северным потокам" - РИА Новости, 27.03.2023
Китай выразил сожаление после непринятия резолюции по "Северным потокам"
Китай сожалеет, что СБ ООН не принял резолюцию РФ с призывом к генсеку ООН создать международную комиссию для расследования диверсии на "Северных потоках",... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:42
2023-03-27T22:42
2023-03-27T23:53
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ООН, 27 мар – РИА Новости. Китай сожалеет, что СБ ООН не принял резолюцию РФ с призывом к генсеку ООН создать международную комиссию для расследования диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании Совбеза зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования теракта на "Северных потоках". За были лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены СБ воздержались."Китай сожалеет по поводу результатов голосования по проекту резолюции по газопроводу "Северный поток", - сказал Гэн Шуан.По его словам, этот акт диверсии "затрагивает безопасность не только в Европе, но и в рамках глобальной инфраструктуры, и необходимо провести беспристрастное расследование инцидента для того, чтобы результаты были обнародованы как можно скорее, и виновные были привлечены к ответу"."Китай поддерживает предложение поручить ООН учредить независимую комиссию по расследованию этого инцидента. Признательны России за распространение проекта резолюции", - добавил он.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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В мире, Китай, ООН, Северный поток, Европа, Россия, Гэн Шуан, Владимир Путин, Алексей Миллер, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Газпром, Авария на "Северных потоках"
Китай выразил сожаление после непринятия резолюции по "Северным потокам"
Зампостпреда КНР в ООН выразил сожаление после непринятия резолюции по "Северным потокам"