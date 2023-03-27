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Бразилия и Китай проголосовали за резолюцию России по "Северным потокам" - РИА Новости, 27.03.2023
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22:21 27.03.2023 (обновлено: 22:28 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/rezolyutsiya-1861080280.html
Бразилия и Китай проголосовали за резолюцию России по "Северным потокам"
Бразилия и Китай проголосовали за резолюцию России по "Северным потокам" - РИА Новости, 27.03.2023
Бразилия и Китай проголосовали за резолюцию России по "Северным потокам"
СБ ООН не принял проект резолюции России, за которую проголосовали Россия, Китай и Бразилия - из-за позиции западных стран документ не набрал девять голосов из... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:21
2023-03-27T22:28
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ООН, 27 мар – РИА Новости. СБ ООН не принял проект резолюции России, за которую проголосовали Россия, Китай и Бразилия - из-за позиции западных стран документ не набрал девять голосов из 15, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались. Для того чтобы быть принятым, документ должен набрать девять голосов за из 15, при этом ни один из постоянных членов СБ (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) не должен быть против.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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в мире, бразилия, китай, оон, северный поток, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2
В мире, Бразилия, Китай, ООН, Северный поток, Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток — 2
Бразилия и Китай проголосовали за резолюцию России по "Северным потокам"

Бразилия и Китай в Совбезе ООН голосовали за резолюцию России по "Северным потокам"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 27 мар – РИА Новости. СБ ООН не принял проект резолюции России, за которую проголосовали Россия, Китай и Бразилия - из-за позиции западных стран документ не набрал девять голосов из 15, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались. Для того чтобы быть принятым, документ должен набрать девять голосов за из 15, при этом ни один из постоянных членов СБ (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) не должен быть против.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Небензя подверг сомнению объективность расследований по "Северным потокам"
Вчера, 22:17
 
В миреБразилияКитайООНСеверный потокРоссияВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный поток — 2
 
 
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