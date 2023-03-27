https://ria.ru/20230327/rezolyutsiya-1861079288.html

СБ ООН не принял резолюцию России по расследованию на "Северных потоках"

СБ ООН не принял резолюцию России по расследованию на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.03.2023

СБ ООН не принял резолюцию России по расследованию на "Северных потоках"

Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования подрыва "Северных потоков", передает... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T22:16

2023-03-27T22:16

2023-03-27T23:55

россия

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дания

василий небензя

совет безопасности оон

северный поток

оон

авария на "северных потоках"

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ООН, 27 мар — РИА Новости. Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования подрыва "Северных потоков", передает корреспондент РИА Новости.Документ не набрал нужное количество голосов из-за позиции западных стран.За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались.Для принятия резолюции необходимо набрать девять из 15 голосов, при этом ни один из постоянных членов Совбеза не должен быть против.Как отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, после прошедшего голосования подозрения о том, кто на самом деле стоит за терактом на "Северных потоках", увеличиваются."Чем больше появлялось доказательств причастности Вашингтона и его союзников по НАТО, тем тверже западный лагерь твердил о нецелесообразности международного расследования", — сказал он.При этом Россия, по словам дипломата, сделает все необходимые выводы. Он также выразил уверенность, что подробности этого преступления и всех причастных к нему лиц удастся установить.Если бы проект получил необходимую поддержку, то СБ обратился бы к Генеральному секретарю ООН с просьбой "создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии, в том числе идентификации исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников".Генсек организации имел бы в своем распоряжении 30 дней на то, чтобы доложить Совбезу о модальностях создания такой комиссии.Согласно документу, Совет безопасности призвал бы привлечь соответствующие стороны к расследованиям, которые проводят некоторые государства. Речь идет о Швеции, Дании и Германии.Кроме того, все ответственные за организацию, финансирование и осуществление этой диверсии были бы привлечены к ответственности.По версии лауреата Пулицеровской премии, журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.

https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html

https://ria.ru/20230327/gazoprovody-1860907327.html

https://ria.ru/20230325/potoki-1860611701.html

https://ria.ru/20230324/podem-1860474083.html

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бразилия

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