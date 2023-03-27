https://ria.ru/20230327/rezolyutsiya-1861079095.html
Шесть стран поддержали резолюцию о расследовании подрыва "Северных потоков"
Шесть стран поддержали резолюцию о расследовании подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 27.03.2023
Шесть стран поддержали резолюцию о расследовании подрыва "Северных потоков"
Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла и Китай стали соавторами проекта резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:15
2023-03-27T22:15
2023-03-27T22:35
в мире
эритрея
никарагуа
венесуэла
белоруссия
сирия
северный поток
авария на "северных потоках"
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ООН, 27 мар - РИА Новости. Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла и Китай стали соавторами проекта резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для расследования диверсии на "Северных потоках", сообщили председатель Совбеза."Соавторами резолюции выступили Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла, Китай", - сказал председатель.В понедельник Совбеза не принял данную резолюцию. За текст проголосовали только РФ, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались.
https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html
эритрея
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в мире, эритрея, никарагуа, венесуэла, белоруссия, сирия, северный поток, авария на "северных потоках", оон
В мире, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла, Белоруссия, Сирия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", ООН
Шесть стран поддержали резолюцию о расследовании подрыва "Северных потоков"
Шесть стран присоединились к резолюции России о расследовании теракта на "Северном потоке"