https://ria.ru/20230327/rezolyutsiya-1861079095.html

Шесть стран поддержали резолюцию о расследовании подрыва "Северных потоков"

Шесть стран поддержали резолюцию о расследовании подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 27.03.2023

Шесть стран поддержали резолюцию о расследовании подрыва "Северных потоков"

Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла и Китай стали соавторами проекта резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T22:15

2023-03-27T22:15

2023-03-27T22:35

в мире

эритрея

никарагуа

венесуэла

белоруссия

сирия

северный поток

авария на "северных потоках"

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ООН, 27 мар - РИА Новости. Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла и Китай стали соавторами проекта резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для расследования диверсии на "Северных потоках", сообщили председатель Совбеза."Соавторами резолюции выступили Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла, Китай", - сказал председатель.В понедельник Совбеза не принял данную резолюцию. За текст проголосовали только РФ, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались.

https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html

эритрея

никарагуа

венесуэла

белоруссия

сирия

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в мире, эритрея, никарагуа, венесуэла, белоруссия, сирия, северный поток, авария на "северных потоках", оон