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Шесть стран поддержали резолюцию о расследовании подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 27.03.2023
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22:15 27.03.2023 (обновлено: 22:35 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/rezolyutsiya-1861079095.html
Шесть стран поддержали резолюцию о расследовании подрыва "Северных потоков"
Шесть стран поддержали резолюцию о расследовании подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 27.03.2023
Шесть стран поддержали резолюцию о расследовании подрыва "Северных потоков"
Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла и Китай стали соавторами проекта резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:15
2023-03-27T22:35
в мире
эритрея
никарагуа
венесуэла
белоруссия
сирия
северный поток
авария на "северных потоках"
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ООН, 27 мар - РИА Новости. Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла и Китай стали соавторами проекта резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для расследования диверсии на "Северных потоках", сообщили председатель Совбеза."Соавторами резолюции выступили Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла, Китай", - сказал председатель.В понедельник Совбеза не принял данную резолюцию. За текст проголосовали только РФ, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались.
https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html
эритрея
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белоруссия
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в мире, эритрея, никарагуа, венесуэла, белоруссия, сирия, северный поток, авария на "северных потоках", оон
В мире, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла, Белоруссия, Сирия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", ООН
Шесть стран поддержали резолюцию о расследовании подрыва "Северных потоков"

Шесть стран присоединились к резолюции России о расследовании теракта на "Северном потоке"

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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ООН, 27 мар - РИА Новости. Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла и Китай стали соавторами проекта резолюции РФ, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для расследования диверсии на "Северных потоках", сообщили председатель Совбеза.
"Соавторами резолюции выступили Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла, Китай", - сказал председатель.
В понедельник Совбеза не принял данную резолюцию. За текст проголосовали только РФ, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Реальные жертвы: кого убили террористы, взорвавшие "Северный поток"
Вчера, 08:00
 
В миреЭритреяНикарагуаВенесуэлаБелоруссияСирияСеверный потокАвария на "Северных потоках"ООН
 
 
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