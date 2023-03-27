Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль из-за протестов
Ynet: иностранные авиакомпании отменили часть рейсов в Израиль из-за протестов
© AP Photo / Ariel SchalitДраки израильтян с полицией во время акции протеста против плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по пересмотру судебной системы у здания парламента в Иерусалиме
© AP Photo / Ariel Schalit
Драки израильтян с полицией во время акции протеста против плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по пересмотру судебной системы у здания парламента в Иерусалиме . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Иностранные авиакомпании из ряда государств отменили в понедельник часть рейсов в Израиль на фоне массовых протестов и забастовок против судебной реформы, сообщает портал Ynet.
Ранее в понедельник работа главной воздушной гавани Израиля - аэропорта имени Бен-Гуриона, оказалась парализована из-за того, что сотрудники аэропорта присоединились к массовым протестам против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Десятки рейсов не смогли вылететь из Тель-Авива, а национальный авиаперевозчик ElAl объявил о приостановке рейсов.
По данным портала, отмена рейсов связана с опасением, что самолеты не смогут вылететь обратно в страну, из которой они прибыли. Среди авиакомпаний, которые отменили некоторые из рейсы в Израиль отмечены Air Canada, Turkish Airlines, Finnair, Wizz Air, Etihad и Emirates.
Многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд. Согласно оценке израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие.
Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне протестов в стране призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы.