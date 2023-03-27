Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль из-за протестов - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/reysy-1860980821.html
Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль из-за протестов
Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль из-за протестов - РИА Новости, 27.03.2023
Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль из-за протестов
Иностранные авиакомпании из ряда государств отменили в понедельник часть рейсов в Израиль на фоне массовых протестов и забастовок против судебной реформы,... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:08
2023-03-27T16:08
в мире
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
ицхак герцог
протесты против судебной реформы в израиле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860964737_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_a305df4bf716d5f39e5ff16284327b1c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Иностранные авиакомпании из ряда государств отменили в понедельник часть рейсов в Израиль на фоне массовых протестов и забастовок против судебной реформы, сообщает портал Ynet. Ранее в понедельник работа главной воздушной гавани Израиля - аэропорта имени Бен-Гуриона, оказалась парализована из-за того, что сотрудники аэропорта присоединились к массовым протестам против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Десятки рейсов не смогли вылететь из Тель-Авива, а национальный авиаперевозчик ElAl объявил о приостановке рейсов. По данным портала, отмена рейсов связана с опасением, что самолеты не смогут вылететь обратно в страну, из которой они прибыли. Среди авиакомпаний, которые отменили некоторые из рейсы в Израиль отмечены Air Canada, Turkish Airlines, Finnair, Wizz Air, Etihad и Emirates. Многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд. Согласно оценке израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие. Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне протестов в стране призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы.
https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html
https://ria.ru/20230327/izrail-1860855780.html
израиль
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860964737_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_68f5440d979ddff7b07b432ad4a10e3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог, Протесты против судебной реформы в Израиле
Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль из-за протестов

Ynet: иностранные авиакомпании отменили часть рейсов в Израиль из-за протестов

© AP Photo / Ariel SchalitДраки израильтян с полицией во время акции протеста против плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по пересмотру судебной системы у здания парламента в Иерусалиме
Драки израильтян с полицией во время акции протеста против плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по пересмотру судебной системы у здания парламента в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Драки израильтян с полицией во время акции протеста против плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по пересмотру судебной системы у здания парламента в Иерусалиме . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Иностранные авиакомпании из ряда государств отменили в понедельник часть рейсов в Израиль на фоне массовых протестов и забастовок против судебной реформы, сообщает портал Ynet.
Ранее в понедельник работа главной воздушной гавани Израиля - аэропорта имени Бен-Гуриона, оказалась парализована из-за того, что сотрудники аэропорта присоединились к массовым протестам против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Десятки рейсов не смогли вылететь из Тель-Авива, а национальный авиаперевозчик ElAl объявил о приостановке рейсов.
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Судебная реформа в Израиле: кризис и массовые протесты
Вчера, 13:41
По данным портала, отмена рейсов связана с опасением, что самолеты не смогут вылететь обратно в страну, из которой они прибыли. Среди авиакомпаний, которые отменили некоторые из рейсы в Израиль отмечены Air Canada, Turkish Airlines, Finnair, Wizz Air, Etihad и Emirates.
Многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд. Согласно оценке израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие.
Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне протестов в стране призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы.
Пассажиры ждут своих рейсов во время забастовки в зале вылета в международном аэропорту Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Из-за протестов в Израиле остановили вылеты из аэропорта Бен-Гурион
Вчера, 10:47
 
В миреИзраильТель-АвивБиньямин НетаньяхуИцхак ГерцогПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала