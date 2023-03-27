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Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль из-за протестов

Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль из-за протестов - РИА Новости, 27.03.2023

Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль из-за протестов

Иностранные авиакомпании из ряда государств отменили в понедельник часть рейсов в Израиль на фоне массовых протестов и забастовок против судебной реформы,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:08

2023-03-27T16:08

2023-03-27T16:08

в мире

израиль

тель-авив

биньямин нетаньяху

ицхак герцог

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Иностранные авиакомпании из ряда государств отменили в понедельник часть рейсов в Израиль на фоне массовых протестов и забастовок против судебной реформы, сообщает портал Ynet. Ранее в понедельник работа главной воздушной гавани Израиля - аэропорта имени Бен-Гуриона, оказалась парализована из-за того, что сотрудники аэропорта присоединились к массовым протестам против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Десятки рейсов не смогли вылететь из Тель-Авива, а национальный авиаперевозчик ElAl объявил о приостановке рейсов. По данным портала, отмена рейсов связана с опасением, что самолеты не смогут вылететь обратно в страну, из которой они прибыли. Среди авиакомпаний, которые отменили некоторые из рейсы в Израиль отмечены Air Canada, Turkish Airlines, Finnair, Wizz Air, Etihad и Emirates. Многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд. Согласно оценке израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие. Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне протестов в стране призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы.

https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html

https://ria.ru/20230327/izrail-1860855780.html

израиль

тель-авив

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в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, протесты против судебной реформы в израиле