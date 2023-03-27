https://ria.ru/20230327/rets-1860867408.html
РЭЦ поддержал в 2022 году несырьевой неэнергетический экспорт на $12 млрд
РЭЦ поддержал в 2022 году несырьевой неэнергетический экспорт на $12 млрд - РИА Новости, 27.03.2023
РЭЦ поддержал в 2022 году несырьевой неэнергетический экспорт на $12 млрд
Объем поддержанного Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) несырьевого неэнергетического экспорта составил 12,6 миллиарда долларов, объем... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:19
2023-03-27T11:19
2023-03-27T11:25
россия
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Объем поддержанного Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) несырьевого неэнергетического экспорта составил 12,6 миллиарда долларов, объем предоставленного финансирования превысил 365 миллиардов рублей, сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Российский экспортный центр в прошлом году поддержал более 19 тысяч компаний, это на 5% больше, чем в 2021. В 2022 году отечественным экспортерам как никогда была важна поддержка государства, поскольку многим пришлось переориентировать поставки на новые для них рынки", - рассказала Никишина.По ее словам, перспективными стали в том числе страны ЕАЭС, государства Азии, Африки и Латинской Америки. "Задача РЭЦ как института развития в том числе в том, чтобы экспортеры использовали все возможности господдержки, в том числе для выхода на новые рынки и продвижения на них продукции, сделанной в России", - подчеркнула она.Никишина добавила, что в прошлом году в выставках и бизнес-миссиях за границей под национальным брендом Made in Russia, который для отечественных компаний на условиях софинансирования организует Российский экспортный центр, приняли участие более 800 экспортеров. Они смогли познакомить со своей продукцией потенциальных партнеров в новых странах, договориться о расширении поставок, а также продвинуть свои товары на целевых рынках.
https://ria.ru/20230324/kompensatsiya-1860519098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Объем поддержанного Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) несырьевого неэнергетического экспорта составил 12,6 миллиарда долларов, объем предоставленного финансирования превысил 365 миллиардов рублей, сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Российский экспортный центр в прошлом году поддержал более 19 тысяч компаний, это на 5% больше, чем в 2021. В 2022 году отечественным экспортерам как никогда была важна поддержка государства, поскольку многим пришлось переориентировать поставки на новые для них рынки", - рассказала Никишина.
РЭЦ начнет прием заявок экспортеров на компенсацию доставки промпродукции
По ее словам, перспективными стали в том числе страны ЕАЭС
, государства Азии
, Африки
и Латинской Америки
. "Задача РЭЦ как института развития в том числе в том, чтобы экспортеры использовали все возможности господдержки, в том числе для выхода на новые рынки и продвижения на них продукции, сделанной в России", - подчеркнула она.
Никишина добавила, что в прошлом году в выставках и бизнес-миссиях за границей под национальным брендом Made in Russia, который для отечественных компаний на условиях софинансирования организует Российский экспортный центр, приняли участие более 800 экспортеров. Они смогли познакомить со своей продукцией потенциальных партнеров в новых странах, договориться о расширении поставок, а также продвинуть свои товары на целевых рынках.