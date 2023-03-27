https://ria.ru/20230327/reforma-1861035155.html

В Израиле отложили принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты

В Израиле отложили принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты - РИА Новости, 27.03.2023

В Израиле отложили принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T18:24

2023-03-27T18:24

2023-03-27T20:15

протесты против судебной реформы в израиле

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861051666_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f663dc2c478a9dd6dfe4f30c72a2ae04.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента, сообщила КАН со ссылкой на партию "Оцма Иехудит".По данным телерадиокомпании, взамен Нетаньяху согласился одобрить формирование гражданской национальной гвардии на предстоящем заседании кабинета министров. Ее создания добивается Бен-Гвир.С начала января в Израиле проходят массовые акции протеста против предложенной правительством судебной реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда и позволит парламентариям оспаривать его решения, а кабинету министров — контролировать назначение судей.По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч протестующих.Новую волну демонстраций спровоцировала отставка главы израильского Минобороны Йоава Галанта, который стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, выступившим против принятия новых законов. Ранее различные группы резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) писали открытые письма правительству с требованиями остановить реформу и отказывались от службы в резерве.Судебная реформа подразумевает, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Иными словами, правительство хочет добиться того, чтобы судебная власть больше не могла существенно влиять на решения исполнительной и законодательной ветвей.

https://ria.ru/20230326/ierusalim-1860793912.html

https://ria.ru/20230327/izrail-1860856893.html

https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

протесты против судебной реформы в израиле, в мире, израиль, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля