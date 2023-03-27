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В Израиле отложили принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты - РИА Новости, 27.03.2023
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18:24 27.03.2023 (обновлено: 20:15 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/reforma-1861035155.html
В Израиле отложили принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты
В Израиле отложили принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты - РИА Новости, 27.03.2023
В Израиле отложили принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:24
2023-03-27T20:15
протесты против судебной реформы в израиле
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента, сообщила КАН со ссылкой на партию "Оцма Иехудит".По данным телерадиокомпании, взамен Нетаньяху согласился одобрить формирование гражданской национальной гвардии на предстоящем заседании кабинета министров. Ее создания добивается Бен-Гвир.С начала января в Израиле проходят массовые акции протеста против предложенной правительством судебной реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда и позволит парламентариям оспаривать его решения, а кабинету министров — контролировать назначение судей.По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч протестующих.Новую волну демонстраций спровоцировала отставка главы израильского Минобороны Йоава Галанта, который стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, выступившим против принятия новых законов. Ранее различные группы резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) писали открытые письма правительству с требованиями остановить реформу и отказывались от службы в резерве.Судебная реформа подразумевает, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Иными словами, правительство хочет добиться того, чтобы судебная власть больше не могла существенно влиять на решения исполнительной и законодательной ветвей.
https://ria.ru/20230326/ierusalim-1860793912.html
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протесты против судебной реформы в израиле, в мире, израиль, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля
Протесты против судебной реформы в Израиле, В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля
В Израиле отложили принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты

Принятие закона о судебной реформе в Израиле отложат до летней сессии кнессета

© AP PhotoТолпа протестующих против реформы судебной системы у здания парламента в Иерусалиме
Толпа протестующих против реформы судебной системы у здания парламента в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo
Толпа протестующих против реформы судебной системы у здания парламента в Иерусалиме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента, сообщила КАН со ссылкой на партию "Оцма Иехудит".
По данным телерадиокомпании, взамен Нетаньяху согласился одобрить формирование гражданской национальной гвардии на предстоящем заседании кабинета министров. Ее создания добивается Бен-Гвир.
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С начала января в Израиле проходят массовые акции протеста против предложенной правительством судебной реформы, которая ограничит полномочия Верховного суда и позволит парламентариям оспаривать его решения, а кабинету министров — контролировать назначение судей.
По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч протестующих.
Новую волну демонстраций спровоцировала отставка главы израильского Минобороны Йоава Галанта, который стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, выступившим против принятия новых законов. Ранее различные группы резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) писали открытые письма правительству с требованиями остановить реформу и отказывались от службы в резерве.
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Сейчас в Израиле действует судебная система, сформировавшаяся еще в момент создания государства в 1948 году. Поскольку в стране нет конституции и конституционного суда, роль органа конституционного надзора играет Верховный суд. Он может контролировать решения правительства и при необходимости их отменять.

Судебная реформа подразумевает, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Иными словами, правительство хочет добиться того, чтобы судебная власть больше не могла существенно влиять на решения исполнительной и законодательной ветвей.
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Протесты против судебной реформы в ИзраилеВ миреИзраильБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля
 
 
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