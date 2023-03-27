https://ria.ru/20230327/raskhody-1860999443.html
ВТБ увеличил долю расходов на отечественное ПО до 75%
ВТБ увеличил долю расходов на отечественное ПО до 75% - РИА Новости, 27.03.2023
ВТБ увеличил долю расходов на отечественное ПО до 75%
Банк ВТБ по итогам прошлого года довел долю расходов на отечественное программное обеспечение до 75% в общем объеме расходов на ПО, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:46
2023-03-27T16:46
2023-03-27T16:46
втб
экономика
технологии
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Банк ВТБ по итогам прошлого года довел долю расходов на отечественное программное обеспечение до 75% в общем объеме расходов на ПО, сообщает пресс-служба банка.Доля российского программного обеспечения для многих классов систем внутри банка превысила 80%, а для некоторых уже достигла 100%. Как ожидается, к концу 2024 года объем расходов на отечественное программное обеспечение превысит 85%, а доля его использования для большинства систем достигнет 90-100%.Как отмечается в сообщении, импортозамещение уже затронуло все программы и ИТ-инструменты, с которыми взаимодействует любой сотрудник банка. Сегодня вендоронезависимыми решениями охвачено более 60% критических информационных систем ВТБ. Экономический эффект для банка от перехода на импортонезависимые решения составит не менее 30 миллиардов рублей."К 31 декабря 2024 года в критической ИТ-инфраструктуре банка должно остаться только отечественное программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ. Чтобы прийти к такому результату, в банке было запущено несколько параллельных процессов — выводятся из эксплуатации устаревшие с точки зрения архитектуры системы, вводятся новые, уже реализуемые в логике импортонезависимости, часть прежних систем переносится на новые компоненты", - приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.Он добавил, что быстрый прогресс подтверждает правильность выбранного банком ускоренного импортозамещения.Среди важнейших достижений ВТБ в области технологического суверенитета — завершение в 2022 году перевода всех каналов взаимодействия с розничными и корпоративными клиентами, включая единую омниканальную бизнес-логику, на собственную полностью импортонезависимую платформу, а также реализация операционного и кредитного конвейеров на импортонезависимых технологиях. Для обеспечения технологического суверенитета и независимости от зарубежных вендоров банк создал и развивает собственные внутренние центры компетенций.В пресс-службе отметили, что накопленная в банке экспертиза по работе со свободно распространяемым программным обеспечением позволила создать собственную вендоронезависимую облачную платформу — VTB.Cloud. Данное решение позволяет полностью отказаться от импортозависимых аналогов.
https://ria.ru/20221110/it-1830507636.html
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РИА Новости
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втб, экономика, технологии
ВТБ, Экономика, Технологии
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Банк ВТБ по итогам прошлого года довел долю расходов на отечественное программное обеспечение до 75% в общем объеме расходов на ПО, сообщает пресс-служба банка.
Доля российского программного обеспечения для многих классов систем внутри банка превысила 80%, а для некоторых уже достигла 100%. Как ожидается, к концу 2024 года объем расходов на отечественное программное обеспечение превысит 85%, а доля его использования для большинства систем достигнет 90-100%.
Как отмечается в сообщении, импортозамещение уже затронуло все программы и ИТ-инструменты, с которыми взаимодействует любой сотрудник банка. Сегодня вендоронезависимыми решениями охвачено более 60% критических информационных систем ВТБ. Экономический эффект для банка от перехода на импортонезависимые решения составит не менее 30 миллиардов рублей.
"К 31 декабря 2024 года в критической ИТ-инфраструктуре банка должно остаться только отечественное программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ. Чтобы прийти к такому результату, в банке было запущено несколько параллельных процессов — выводятся из эксплуатации устаревшие с точки зрения архитектуры системы, вводятся новые, уже реализуемые в логике импортонезависимости, часть прежних систем переносится на новые компоненты", - приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ
Вадима Кулика.
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Он добавил, что быстрый прогресс подтверждает правильность выбранного банком ускоренного импортозамещения.
«
"Если в конце 2022 года мы говорили, что в замене нуждается еще 21 технология из 180 в технологическом стеке банка, то уже сейчас найдены альтернативы для восьми из них. В итоге большая часть сейчас импортонезависима", — сказал Вадим Кулик.
Среди важнейших достижений ВТБ в области технологического суверенитета — завершение в 2022 году перевода всех каналов взаимодействия с розничными и корпоративными клиентами, включая единую омниканальную бизнес-логику, на собственную полностью импортонезависимую платформу, а также реализация операционного и кредитного конвейеров на импортонезависимых технологиях. Для обеспечения технологического суверенитета и независимости от зарубежных вендоров банк создал и развивает собственные внутренние центры компетенций.
В пресс-службе отметили, что накопленная в банке экспертиза по работе со свободно распространяемым программным обеспечением позволила создать собственную вендоронезависимую облачную платформу — VTB.Cloud. Данное решение позволяет полностью отказаться от импортозависимых аналогов.
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