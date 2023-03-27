https://ria.ru/20230327/ranenye-1861006147.html
Украина передала России пятерых раненых военных, заявила Москалькова
Украина передала России пятерых раненых военных, заявила Москалькова - РИА Новости, 27.03.2023
Украина передала России пятерых раненых военных, заявила Москалькова
Киев передал Москве пятерых тяжело раненых российских военных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:01
2023-03-27T17:01
2023-03-27T17:31
специальная военная операция на украине
россия
украина
татьяна москалькова
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Киев передал Москве пятерых тяжело раненых российских военных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Я подтверждаю, что такое событие произошло. Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы, и очень важно, чтобы этот процесс продолжался – процесс репатриации", — сказала она журналистам.Три дня назад украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными объявил о передаче России всех тяжело раненых пленных, подлежащих транспортировке. Там уточнили, что речь идет о репатриации, а не об обмене.Как утверждается, это сделано при участии международного комитета Красного Креста.Последний раз российское Минобороны сообщало об обмене пленными 7 марта — тогда, согласно пресс-релизу ведомства, в Россию возвращены 90 человек. В свою очередь, глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о возвращении 130 человек.
https://ria.ru/20230320/ranenyy-1859326719.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, татьяна москалькова, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, В мире
Украина передала России пятерых раненых военных, заявила Москалькова
Москалькова: украинская сторона передала России пять тяжелораненых военнослужащих
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Киев передал Москве пятерых тяжело раненых российских военных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Я подтверждаю, что такое событие произошло. Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы, и очень важно, чтобы этот процесс продолжался – процесс репатриации", — сказала она журналистам.
Три дня назад украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными объявил о передаче России всех тяжело раненых пленных, подлежащих транспортировке. Там уточнили, что речь идет о репатриации, а не об обмене.
Как утверждается, это сделано при участии международного комитета Красного Креста
.
Последний раз российское Минобороны сообщало об обмене пленными 7 марта — тогда, согласно пресс-релизу ведомства, в Россию возвращены 90 человек. В свою очередь, глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о возвращении 130 человек.
Жизни раненого в Джанкое мужчины ничего не угрожает, заявили власти