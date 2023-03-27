https://ria.ru/20230327/ranenye-1861006147.html

Украина передала России пятерых раненых военных, заявила Москалькова

Украина передала России пятерых раненых военных, заявила Москалькова - РИА Новости, 27.03.2023

Украина передала России пятерых раненых военных, заявила Москалькова

Киев передал Москве пятерых тяжело раненых российских военных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:01

2023-03-27T17:01

2023-03-27T17:31

специальная военная операция на украине

россия

украина

татьяна москалькова

в мире

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Киев передал Москве пятерых тяжело раненых российских военных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Я подтверждаю, что такое событие произошло. Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы, и очень важно, чтобы этот процесс продолжался – процесс репатриации", — сказала она журналистам.Три дня назад украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными объявил о передаче России всех тяжело раненых пленных, подлежащих транспортировке. Там уточнили, что речь идет о репатриации, а не об обмене.Как утверждается, это сделано при участии международного комитета Красного Креста.Последний раз российское Минобороны сообщало об обмене пленными 7 марта — тогда, согласно пресс-релизу ведомства, в Россию возвращены 90 человек. В свою очередь, глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о возвращении 130 человек.

https://ria.ru/20230320/ranenyy-1859326719.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, татьяна москалькова, в мире