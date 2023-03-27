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Украина передала России пятерых раненых военных, заявила Москалькова - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 27.03.2023 (обновлено: 17:31 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/ranenye-1861006147.html
Украина передала России пятерых раненых военных, заявила Москалькова
Украина передала России пятерых раненых военных, заявила Москалькова - РИА Новости, 27.03.2023
Украина передала России пятерых раненых военных, заявила Москалькова
Киев передал Москве пятерых тяжело раненых российских военных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:01
2023-03-27T17:31
специальная военная операция на украине
россия
украина
татьяна москалькова
в мире
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Киев передал Москве пятерых тяжело раненых российских военных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Я подтверждаю, что такое событие произошло. Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы, и очень важно, чтобы этот процесс продолжался – процесс репатриации", — сказала она журналистам.Три дня назад украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными объявил о передаче России всех тяжело раненых пленных, подлежащих транспортировке. Там уточнили, что речь идет о репатриации, а не об обмене.Как утверждается, это сделано при участии международного комитета Красного Креста.Последний раз российское Минобороны сообщало об обмене пленными 7 марта — тогда, согласно пресс-релизу ведомства, в Россию возвращены 90 человек. В свою очередь, глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о возвращении 130 человек.
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россия, украина, татьяна москалькова, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, В мире
Украина передала России пятерых раненых военных, заявила Москалькова

Москалькова: украинская сторона передала России пять тяжелораненых военнослужащих

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Киев передал Москве пятерых тяжело раненых российских военных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Я подтверждаю, что такое событие произошло. Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы, и очень важно, чтобы этот процесс продолжался – процесс репатриации", — сказала она журналистам.
Три дня назад украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными объявил о передаче России всех тяжело раненых пленных, подлежащих транспортировке. Там уточнили, что речь идет о репатриации, а не об обмене.
Как утверждается, это сделано при участии международного комитета Красного Креста.
Последний раз российское Минобороны сообщало об обмене пленными 7 марта — тогда, согласно пресс-релизу ведомства, в Россию возвращены 90 человек. В свою очередь, глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о возвращении 130 человек.
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