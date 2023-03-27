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В Дагестане мужчина нечаянно зарезал брата - РИА Новости, 27.03.2023
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17:25 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/ranenie-1861017185.html
В Дагестане мужчина нечаянно зарезал брата
В Дагестане мужчина нечаянно зарезал брата - РИА Новости, 27.03.2023
В Дагестане мужчина нечаянно зарезал брата
Житель Махачкалы задержан по подозрению в убийстве брата, по его словам, ножевое ранение он нанес случайно во время готовки еды, сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:25
2023-03-27T17:25
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Житель Махачкалы задержан по подозрению в убийстве брата, по его словам, ножевое ранение он нанес случайно во время готовки еды, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. В понедельник в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что 40-летний житель Махачкалы нанес ножевое ранение мужчине, в результате чего потерпевший скончался на месте. В Telegram-канале МВД республики опубликован фрагмент допроса подозреваемого. Мужчина заявляет, что "резал хлеб, резко повернулся и ударил брата в ногу". Ведомство уточняет, что ведется расследование.
https://ria.ru/20221204/ubiystvo-1836206872.html
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происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Дагестане мужчина нечаянно зарезал брата

Житель Махачкалы смертельно ранил брата ножом во время приготовления еды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Житель Махачкалы задержан по подозрению в убийстве брата, по его словам, ножевое ранение он нанес случайно во время готовки еды, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
В понедельник в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что 40-летний житель Махачкалы нанес ножевое ранение мужчине, в результате чего потерпевший скончался на месте.
«
"Подозреваемый доставлен в отдел. По его словам, во время готовки еды он случайно ранил брата. Удар, который оказался смертельным, пришелся в область бедра", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале МВД республики опубликован фрагмент допроса подозреваемого. Мужчина заявляет, что "резал хлеб, резко повернулся и ударил брата в ногу". Ведомство уточняет, что ведется расследование.
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