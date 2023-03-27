https://ria.ru/20230327/ranenie-1861017185.html
В Дагестане мужчина нечаянно зарезал брата
В Дагестане мужчина нечаянно зарезал брата - РИА Новости, 27.03.2023
В Дагестане мужчина нечаянно зарезал брата
Житель Махачкалы задержан по подозрению в убийстве брата, по его словам, ножевое ранение он нанес случайно во время готовки еды, сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:25
2023-03-27T17:25
2023-03-27T17:25
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Житель Махачкалы задержан по подозрению в убийстве брата, по его словам, ножевое ранение он нанес случайно во время готовки еды, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. В понедельник в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что 40-летний житель Махачкалы нанес ножевое ранение мужчине, в результате чего потерпевший скончался на месте. В Telegram-канале МВД республики опубликован фрагмент допроса подозреваемого. Мужчина заявляет, что "резал хлеб, резко повернулся и ударил брата в ногу". Ведомство уточняет, что ведется расследование.
https://ria.ru/20221204/ubiystvo-1836206872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Дагестане мужчина нечаянно зарезал брата
Житель Махачкалы смертельно ранил брата ножом во время приготовления еды