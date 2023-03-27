https://ria.ru/20230327/ranenie-1861017185.html

В Дагестане мужчина нечаянно зарезал брата

В Дагестане мужчина нечаянно зарезал брата - РИА Новости, 27.03.2023

В Дагестане мужчина нечаянно зарезал брата

Житель Махачкалы задержан по подозрению в убийстве брата, по его словам, ножевое ранение он нанес случайно во время готовки еды, сообщили в пресс-службе МВД... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:25

2023-03-27T17:25

2023-03-27T17:25

происшествия

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Житель Махачкалы задержан по подозрению в убийстве брата, по его словам, ножевое ранение он нанес случайно во время готовки еды, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. В понедельник в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что 40-летний житель Махачкалы нанес ножевое ранение мужчине, в результате чего потерпевший скончался на месте. В Telegram-канале МВД республики опубликован фрагмент допроса подозреваемого. Мужчина заявляет, что "резал хлеб, резко повернулся и ударил брата в ногу". Ведомство уточняет, что ведется расследование.

https://ria.ru/20221204/ubiystvo-1836206872.html

махачкала

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, республика дагестан