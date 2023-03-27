https://ria.ru/20230327/ramadan-1860895509.html

Мобилизованный имам поздравил мусульман с наступлением Рамадана

Мобилизованный имам поздравил мусульман с наступлением Рамадана - РИА Новости, 27.03.2023

Мобилизованный имам поздравил мусульман с наступлением Рамадана

Призванный в рамках частичной мобилизации имам поздравил с передовых позиций на запорожском направлении мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:22

2023-03-27T12:22

2023-03-27T12:22

религия

религиозные праздники

рамадан

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Призванный в рамках частичной мобилизации имам поздравил с передовых позиций на запорожском направлении мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. "Поздравляю всех мусульман с наступившим священным месяцем Рамадан. Пусть каждый день этого великого месяца будет наполнен благими делами, благими намерениями. Мир вашим домам, благополучия вашим семьям, всех благ родным и близким!" – сказал он. Священный для мусульман месяц Рамадан, в который предписывается пост до захода солнца, – один из пяти столпов ислама. В этом году он начался с заходом солнца 22 марта и закончится 21 апреля.

https://ria.ru/20230323/ramadan-1860182277.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поздравление с наступлением священного месяца Рамадан с передовых позиций на запорожском направлении Поздравление с наступлением священного месяца Рамадан с передовых позиций на запорожском направлении 2023-03-27T12:22 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

религиозные праздники, рамадан