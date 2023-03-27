https://ria.ru/20230327/ramadan-1860895509.html
Мобилизованный имам поздравил мусульман с наступлением Рамадана
Мобилизованный имам поздравил мусульман с наступлением Рамадана - РИА Новости, 27.03.2023
Мобилизованный имам поздравил мусульман с наступлением Рамадана
Призванный в рамках частичной мобилизации имам поздравил с передовых позиций на запорожском направлении мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:22
2023-03-27T12:22
2023-03-27T12:22
религия
религиозные праздники
рамадан
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Призванный в рамках частичной мобилизации имам поздравил с передовых позиций на запорожском направлении мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. "Поздравляю всех мусульман с наступившим священным месяцем Рамадан. Пусть каждый день этого великого месяца будет наполнен благими делами, благими намерениями. Мир вашим домам, благополучия вашим семьям, всех благ родным и близким!" – сказал он. Священный для мусульман месяц Рамадан, в который предписывается пост до захода солнца, – один из пяти столпов ислама. В этом году он начался с заходом солнца 22 марта и закончится 21 апреля.
https://ria.ru/20230323/ramadan-1860182277.html
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Поздравление с наступлением священного месяца Рамадан с передовых позиций на запорожском направлении
Поздравление с наступлением священного месяца Рамадан с передовых позиций на запорожском направлении
2023-03-27T12:22
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PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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религиозные праздники, рамадан
Религия, Религиозные праздники, Рамадан
Мобилизованный имам поздравил мусульман с наступлением Рамадана
Призванный в рамках частичной мобилизации имам поздравил мусульман с наступлением Рамадана
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Призванный в рамках частичной мобилизации имам поздравил с передовых позиций на запорожском направлении мусульман с наступлением священного месяца Рамадан.
"Поздравляю всех мусульман с наступившим священным месяцем Рамадан. Пусть каждый день этого великого месяца будет наполнен благими делами, благими намерениями. Мир вашим домам, благополучия вашим семьям, всех благ родным и близким!" – сказал он.
Священный для мусульман месяц Рамадан, в который предписывается пост до захода солнца, – один из пяти столпов ислама. В этом году он начался с заходом солнца 22 марта и закончится 21 апреля.
Месяц поста и молитв: мусульмане встретили Рамадан