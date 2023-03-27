https://ria.ru/20230327/putin-1860983795.html
"Так держать". Турки восхитились новым ходом Путина против Запада
"Так держать". Турки восхитились новым ходом Путина против Запада - РИА Новости, 27.03.2023
"Так держать". Турки восхитились новым ходом Путина против Запада
Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии. "Путин прав, так держать", —... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:15
2023-03-27T16:15
2023-03-27T16:32
россия
владимир путин
сша
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии. "Путин прав, так держать", — написал один из комментаторов."У США есть базы по всему миру. У них также есть ядерное оружие в Турции. Почему это никого не беспокоит? Россия поступает правильно", — отметил другой."А что не так? Путин отвечает на понятном вам языке. Значит, Западу можно, а России нельзя?" — задался вопрос третий."США могут легко размещать химическое оружие, атомные бомбы везде, где пожелают, но, когда Россия говорит о намерении сделать это, то нет, нельзя. Это вообще неслыханно", — поделился мнением еще один пользователь."Уместное решение", — подытожили читатели. В конце прошлой неделе Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника. При этом, подчеркнул президент, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США в Европе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230327/putin-1860832172.html
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860942813.html
россия
сша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сша, белоруссия, в мире
Россия, Владимир Путин, США, Белоруссия, В мире
"Так держать". Турки восхитились новым ходом Путина против Запада
Читатели Haber 7 поддержали решение Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Читатели турецкого издания Haber 7
поддержали решение президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии.
"Путин прав, так держать", — написал один из комментаторов.
Ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию обескуражил китайцев
"У США
есть базы по всему миру. У них также есть ядерное оружие в Турции
. Почему это никого не беспокоит? Россия поступает правильно", — отметил другой.
"А что не так? Путин отвечает на понятном вам языке. Значит, Западу можно, а России нельзя?" — задался вопрос третий.
"США могут легко размещать химическое оружие, атомные бомбы везде, где пожелают, но, когда Россия говорит о намерении сделать это, то нет, нельзя. Это вообще неслыханно", — поделился мнением еще один пользователь.
"Уместное решение", — подытожили читатели.
В конце прошлой неделе Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника. При этом, подчеркнул президент, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США в Европе.
Россия послала важный сигнал США по Украине, пишут СМИ Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>