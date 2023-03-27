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"Так держать". Турки восхитились новым ходом Путина против Запада - РИА Новости, 27.03.2023
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16:15 27.03.2023 (обновлено: 16:32 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/putin-1860983795.html
"Так держать". Турки восхитились новым ходом Путина против Запада
"Так держать". Турки восхитились новым ходом Путина против Запада - РИА Новости, 27.03.2023
"Так держать". Турки восхитились новым ходом Путина против Запада
Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии. "Путин прав, так держать", —... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:15
2023-03-27T16:32
россия
владимир путин
сша
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии. "Путин прав, так держать", — написал один из комментаторов."У США есть базы по всему миру. У них также есть ядерное оружие в Турции. Почему это никого не беспокоит? Россия поступает правильно", — отметил другой."А что не так? Путин отвечает на понятном вам языке. Значит, Западу можно, а России нельзя?" — задался вопрос третий."США могут легко размещать химическое оружие, атомные бомбы везде, где пожелают, но, когда Россия говорит о намерении сделать это, то нет, нельзя. Это вообще неслыханно", — поделился мнением еще один пользователь."Уместное решение", — подытожили читатели. В конце прошлой неделе Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника. При этом, подчеркнул президент, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США в Европе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230327/putin-1860832172.html
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860942813.html
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россия, владимир путин, сша, белоруссия, в мире
Россия, Владимир Путин, США, Белоруссия, В мире
"Так держать". Турки восхитились новым ходом Путина против Запада

Читатели Haber 7 поддержали решение Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии.

"Путин прав, так держать", — написал один из комментаторов.
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США есть базы по всему миру. У них также есть ядерное оружие в Турции. Почему это никого не беспокоит? Россия поступает правильно", — отметил другой.
"А что не так? Путин отвечает на понятном вам языке. Значит, Западу можно, а России нельзя?" — задался вопрос третий.
"США могут легко размещать химическое оружие, атомные бомбы везде, где пожелают, но, когда Россия говорит о намерении сделать это, то нет, нельзя. Это вообще неслыханно", — поделился мнением еще один пользователь.
"Уместное решение", — подытожили читатели.
В конце прошлой неделе Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника. При этом, подчеркнул президент, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США в Европе.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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