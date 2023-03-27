https://ria.ru/20230327/putin-1860983795.html

"Так держать". Турки восхитились новым ходом Путина против Запада

"Так держать". Турки восхитились новым ходом Путина против Запада - РИА Новости, 27.03.2023

"Так держать". Турки восхитились новым ходом Путина против Запада

Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии. "Путин прав, так держать", —... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:15

2023-03-27T16:15

2023-03-27T16:32

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владимир путин

сша

белоруссия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали решение президента России Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии. "Путин прав, так держать", — написал один из комментаторов."У США есть базы по всему миру. У них также есть ядерное оружие в Турции. Почему это никого не беспокоит? Россия поступает правильно", — отметил другой."А что не так? Путин отвечает на понятном вам языке. Значит, Западу можно, а России нельзя?" — задался вопрос третий."США могут легко размещать химическое оружие, атомные бомбы везде, где пожелают, но, когда Россия говорит о намерении сделать это, то нет, нельзя. Это вообще неслыханно", — поделился мнением еще один пользователь."Уместное решение", — подытожили читатели. В конце прошлой неделе Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника. При этом, подчеркнул президент, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США в Европе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230327/putin-1860832172.html

https://ria.ru/20230327/ukraina-1860942813.html

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россия, владимир путин, сша, белоруссия, в мире