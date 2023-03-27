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Цифровые проверки автовокзалов начали проводить в Подмосковье - РИА Новости, 27.03.2023
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Новости Подмосковья
 
11:57 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/proverki-1860886983.html
Цифровые проверки автовокзалов начали проводить в Подмосковье
Цифровые проверки автовокзалов начали проводить в Подмосковье - РИА Новости, 27.03.2023
Цифровые проверки автовокзалов начали проводить в Подмосковье
Ежедневные цифровые проверки автовокзалов начали проводить в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления,информационных... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:57
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новости подмосковья
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Ежедневные цифровые проверки автовокзалов начали проводить в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления,информационных технологий и связи региона.В нем указывается, что следить за состоянием автовокзалов помогает приложение "Проверки Подмосковья", в котором появился новый раздел. С его помощью можно проверить наличие звукового оповещения, качество указателей маршрутов на платформах, состояние урн и туалетных комнат. Ответственный за проведение осмотра будет заполнять чек-лист, а при выявлении несоответствия - фиксировать нарушение и прикладывать фотоотчет."Цифровые проверки регулярно проводятся на таких объектах, как детские и спортивные площадки, соцучреждения, многоквартирные дома, парки, стройплощадки. Теперь мобильное приложение дополнилось еще одним модулем, чтобы улучшить качество оказания услуг на автовокзалах Московской области", – цитирует пресс-служба главу ведомства Надежду Куртяник.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Цифровые проверки автовокзалов начали проводить в Подмосковье

© Фото : Газета "Подмосковье Сегодня" / Антон ЧерновАвтовокзал в Пушкино
Автовокзал в Пушкино - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Газета "Подмосковье Сегодня" / Антон Чернов
Автовокзал в Пушкино
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Ежедневные цифровые проверки автовокзалов начали проводить в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления,информационных технологий и связи региона.
В нем указывается, что следить за состоянием автовокзалов помогает приложение "Проверки Подмосковья", в котором появился новый раздел. С его помощью можно проверить наличие звукового оповещения, качество указателей маршрутов на платформах, состояние урн и туалетных комнат. Ответственный за проведение осмотра будет заполнять чек-лист, а при выявлении несоответствия - фиксировать нарушение и прикладывать фотоотчет.
"Цифровые проверки регулярно проводятся на таких объектах, как детские и спортивные площадки, соцучреждения, многоквартирные дома, парки, стройплощадки. Теперь мобильное приложение дополнилось еще одним модулем, чтобы улучшить качество оказания услуг на автовокзалах Московской области", – цитирует пресс-служба главу ведомства Надежду Куртяник.
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