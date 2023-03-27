https://ria.ru/20230327/proverki-1860886983.html

Цифровые проверки автовокзалов начали проводить в Подмосковье

Цифровые проверки автовокзалов начали проводить в Подмосковье - РИА Новости, 27.03.2023

Цифровые проверки автовокзалов начали проводить в Подмосковье

Ежедневные цифровые проверки автовокзалов начали проводить в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления,информационных... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:57

2023-03-27T11:57

2023-03-27T11:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Ежедневные цифровые проверки автовокзалов начали проводить в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления,информационных технологий и связи региона.В нем указывается, что следить за состоянием автовокзалов помогает приложение "Проверки Подмосковья", в котором появился новый раздел. С его помощью можно проверить наличие звукового оповещения, качество указателей маршрутов на платформах, состояние урн и туалетных комнат. Ответственный за проведение осмотра будет заполнять чек-лист, а при выявлении несоответствия - фиксировать нарушение и прикладывать фотоотчет."Цифровые проверки регулярно проводятся на таких объектах, как детские и спортивные площадки, соцучреждения, многоквартирные дома, парки, стройплощадки. Теперь мобильное приложение дополнилось еще одним модулем, чтобы улучшить качество оказания услуг на автовокзалах Московской области", – цитирует пресс-служба главу ведомства Надежду Куртяник.

https://realty.ria.ru/20230321/vorobyev-1859530832.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)