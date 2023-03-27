https://ria.ru/20230327/protest-1860951965.html

Нетаньяху призвал протестующих в Иерусалиме воздержаться от насилия

Нетаньяху призвал протестующих в Иерусалиме воздержаться от насилия - РИА Новости, 27.03.2023

Нетаньяху призвал протестующих в Иерусалиме воздержаться от насилия

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в очередной раз призвал протестующих вести себя ответственно и избегать насилия. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:52

2023-03-27T14:52

2023-03-27T17:18

в мире

иерусалим

израиль

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в очередной раз призвал протестующих вести себя ответственно и избегать насилия. Ранее в понедельник депутат кнессета и соавтор судебной реформы Симха Ротман призвал сторонников законопроекта выйти на улицы в поддержку правительства на фоне очередного массового протеста против изменений юридического законодательства. Многотысячные протесты против судебной реформы продолжаются в Израиле двенадцатую неделю. Предложенный пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.

https://ria.ru/20230327/netanyakhu-1860882588.html

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в мире, иерусалим, израиль, протесты против судебной реформы в израиле