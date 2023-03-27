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Нетаньяху призвал протестующих в Иерусалиме воздержаться от насилия
Нетаньяху призвал протестующих в Иерусалиме воздержаться от насилия - РИА Новости, 27.03.2023
Нетаньяху призвал протестующих в Иерусалиме воздержаться от насилия
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в очередной раз призвал протестующих вести себя ответственно и избегать насилия. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:52
2023-03-27T14:52
2023-03-27T17:18
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иерусалим
израиль
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в очередной раз призвал протестующих вести себя ответственно и избегать насилия. Ранее в понедельник депутат кнессета и соавтор судебной реформы Симха Ротман призвал сторонников законопроекта выйти на улицы в поддержку правительства на фоне очередного массового протеста против изменений юридического законодательства. Многотысячные протесты против судебной реформы продолжаются в Израиле двенадцатую неделю. Предложенный пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.
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в мире, иерусалим, израиль, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Иерусалим, Израиль, Протесты против судебной реформы в Израиле
Нетаньяху призвал протестующих в Иерусалиме воздержаться от насилия
Премьер Израиля Нетаньяху призвал протестующих в Иерусалиме воздержаться от насилия