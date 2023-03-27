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Нетаньяху призвал протестующих в Иерусалиме воздержаться от насилия - РИА Новости, 27.03.2023
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14:52 27.03.2023 (обновлено: 17:18 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/protest-1860951965.html
Нетаньяху призвал протестующих в Иерусалиме воздержаться от насилия
Нетаньяху призвал протестующих в Иерусалиме воздержаться от насилия - РИА Новости, 27.03.2023
Нетаньяху призвал протестующих в Иерусалиме воздержаться от насилия
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в очередной раз призвал протестующих вести себя ответственно и избегать насилия. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:52
2023-03-27T17:18
в мире
иерусалим
израиль
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в очередной раз призвал протестующих вести себя ответственно и избегать насилия. Ранее в понедельник депутат кнессета и соавтор судебной реформы Симха Ротман призвал сторонников законопроекта выйти на улицы в поддержку правительства на фоне очередного массового протеста против изменений юридического законодательства. Многотысячные протесты против судебной реформы продолжаются в Израиле двенадцатую неделю. Предложенный пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.
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в мире, иерусалим, израиль, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Иерусалим, Израиль, Протесты против судебной реформы в Израиле
Нетаньяху призвал протестующих в Иерусалиме воздержаться от насилия

Премьер Израиля Нетаньяху призвал протестующих в Иерусалиме воздержаться от насилия

© AFP 2023 / HAZEM BADERАкция протеста у здания парламента Израиля в Иерусалиме
Акция протеста у здания парламента Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / HAZEM BADER
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в очередной раз призвал протестующих вести себя ответственно и избегать насилия.
«
"Я призываю всех демонстрантов в Иерусалиме, правых и левых, вести себя ответственно и избегать насилия. Мы братья", - заявил премьер-министр в своих аккаунтах в Telegram.
Ранее в понедельник депутат кнессета и соавтор судебной реформы Симха Ротман призвал сторонников законопроекта выйти на улицы в поддержку правительства на фоне очередного массового протеста против изменений юридического законодательства.
Многотысячные протесты против судебной реформы продолжаются в Израиле двенадцатую неделю. Предложенный пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Нетаньяху приостановит судебную реформу, спровоцировавшую беспорядки
Вчера, 11:49
 
В миреИерусалимИзраильПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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