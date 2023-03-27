https://ria.ru/20230327/primore-1860809541.html

Экс-помощника прокурора Приморья осудили на восемь лет по делу о взятке

Экс-помощника прокурора Приморья осудили на восемь лет по делу о взятке - РИА Новости, 27.03.2023

Экс-помощника прокурора Приморья осудили на восемь лет по делу о взятке

Бывшего помощника прокурора Приморья Дамира Ниязова приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 15 миллионов рублей за покушение на получение взятки за помощь РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T04:17

2023-03-27T04:17

2023-03-27T10:29

происшествия

россия

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — РИА Новости. Бывшего помощника прокурора Приморья Дамира Ниязова приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 15 миллионов рублей за покушение на получение взятки за помощь в условно-досрочном освобождении двух осужденных, сообщает региональная прокуратура. "Суд признал Ниязова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет со штрафом в десятикратной сумме взятки (15 миллионов рублей. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении. Местом отбывания наказания назначена исправительная колония строгого режима. Также суд запретил Ниязову пять лет занимать должности на госслужбе, связанные с функциями представителя власти, и лишил его чина "советник юстиции". По данным прокуратуры, в 2021 году Ниязов договорился о получении через посредников взятки за поддержку ходатайств об условно-досрочном освобождении двух осужденных. В июле 2021 года первый посредник — бывший адвокат — на встрече с представителем взяткодателя, действовавшего в рамках оперативно-розыскной деятельности, получил 1,5 миллиона рублей. Второй посредник помогал договориться о передаче денег. Эти средства до Ниязова не дошли, так как посредника задержали. В отношении обоих суд ранее постановил обвинительные приговоры. Ранее прокуратура сообщала, что второй посредник также оказался бывшим сотрудником органов прокуратуры.

https://ria.ru/20230324/arest-1860511972.html

https://ria.ru/20230315/vzyatka-1858119119.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, приморский край