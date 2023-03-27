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Экс-помощника прокурора Приморья осудили на восемь лет по делу о взятке
Экс-помощника прокурора Приморья осудили на восемь лет по делу о взятке - РИА Новости, 27.03.2023
Экс-помощника прокурора Приморья осудили на восемь лет по делу о взятке
Бывшего помощника прокурора Приморья Дамира Ниязова приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 15 миллионов рублей за покушение на получение взятки за помощь РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T04:17
2023-03-27T04:17
2023-03-27T10:29
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — РИА Новости. Бывшего помощника прокурора Приморья Дамира Ниязова приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 15 миллионов рублей за покушение на получение взятки за помощь в условно-досрочном освобождении двух осужденных, сообщает региональная прокуратура. "Суд признал Ниязова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет со штрафом в десятикратной сумме взятки (15 миллионов рублей. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении. Местом отбывания наказания назначена исправительная колония строгого режима. Также суд запретил Ниязову пять лет занимать должности на госслужбе, связанные с функциями представителя власти, и лишил его чина "советник юстиции". По данным прокуратуры, в 2021 году Ниязов договорился о получении через посредников взятки за поддержку ходатайств об условно-досрочном освобождении двух осужденных. В июле 2021 года первый посредник — бывший адвокат — на встрече с представителем взяткодателя, действовавшего в рамках оперативно-розыскной деятельности, получил 1,5 миллиона рублей. Второй посредник помогал договориться о передаче денег. Эти средства до Ниязова не дошли, так как посредника задержали. В отношении обоих суд ранее постановил обвинительные приговоры. Ранее прокуратура сообщала, что второй посредник также оказался бывшим сотрудником органов прокуратуры.
https://ria.ru/20230324/arest-1860511972.html
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
Экс-помощника прокурора Приморья осудили на восемь лет по делу о взятке
Экс-помощника прокурора Приморья Ниязова осудили на восемь лет по делу о взятке
ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — РИА Новости. Бывшего помощника прокурора Приморья Дамира Ниязова приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 15 миллионов рублей за покушение на получение взятки за помощь в условно-досрочном освобождении двух осужденных, сообщает региональная прокуратура.
"Суд признал Ниязова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет со штрафом в десятикратной сумме взятки (15 миллионов рублей. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении.
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Местом отбывания наказания назначена исправительная колония строгого режима. Также суд запретил Ниязову пять лет занимать должности на госслужбе, связанные с функциями представителя власти, и лишил его чина "советник юстиции".
По данным прокуратуры, в 2021 году Ниязов договорился о получении через посредников взятки за поддержку ходатайств об условно-досрочном освобождении двух осужденных.
В июле 2021 года первый посредник — бывший адвокат — на встрече с представителем взяткодателя, действовавшего в рамках оперативно-розыскной деятельности, получил 1,5 миллиона рублей. Второй посредник помогал договориться о передаче денег. Эти средства до Ниязова не дошли, так как посредника задержали.
В отношении обоих суд ранее постановил обвинительные приговоры.
Ранее прокуратура сообщала, что второй посредник также оказался бывшим сотрудником органов прокуратуры.
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