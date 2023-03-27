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Кишинев отрицает причастность Киева к дестабилизации положения в ПМР - РИА Новости, 27.03.2023
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23:55 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/pridnestrove-1861093200.html
Кишинев отрицает причастность Киева к дестабилизации положения в ПМР
Кишинев отрицает причастность Киева к дестабилизации положения в ПМР - РИА Новости, 27.03.2023
Кишинев отрицает причастность Киева к дестабилизации положения в ПМР
Официальный Кишинев отрицает причастность украинских спецслужб к организации вероятного теракта в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР),... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T23:55
2023-03-27T23:55
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КИШИНЕВ, 27 мар – РИА Новости. Официальный Кишинев отрицает причастность украинских спецслужб к организации вероятного теракта в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), заявил в интервью в понедельник вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции с Приднестровьем Олег Серебрян. Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль с приднестровской регистрацией, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. "У Кишинева нет материалов, достоверной информации по этому случаю. Мы слышим только то, что подает Тирасполь. Чтобы сказать что-то наверняка, что там было, мы должны иметь доступ к следственным материалам… На данный момент нам предельно ясно, что со стороны Украины, украинский спецслужб там никакого участия не было. Мы в Кишиневе не видим заинтересованности Киева в создании нового очага напряжения", - сказал Серебрян в интервью кишиневскому телеканалу ТВ-8. Ранее прокурор непризнанной ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.
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в мире, кишинев, тирасполь, киев, обсе
В мире, Кишинев, Тирасполь, Киев, ОБСЕ
Кишинев отрицает причастность Киева к дестабилизации положения в ПМР

Вице-премьер Молдавии Серебрян: СБУ не причастны к дестабилизации положения в ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПамятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе
Памятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Памятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мар – РИА Новости. Официальный Кишинев отрицает причастность украинских спецслужб к организации вероятного теракта в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), заявил в интервью в понедельник вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции с Приднестровьем Олег Серебрян.
Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль с приднестровской регистрацией, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.
"У Кишинева нет материалов, достоверной информации по этому случаю. Мы слышим только то, что подает Тирасполь. Чтобы сказать что-то наверняка, что там было, мы должны иметь доступ к следственным материалам… На данный момент нам предельно ясно, что со стороны Украины, украинский спецслужб там никакого участия не было. Мы в Кишиневе не видим заинтересованности Киева в создании нового очага напряжения", - сказал Серебрян в интервью кишиневскому телеканалу ТВ-8.
Ранее прокурор непризнанной ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.
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