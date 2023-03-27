https://ria.ru/20230327/preparat-1860889241.html

В Москве студентка умерла после приема препарата для повышения иммунитета

В Москве студентка умерла после приема препарата для повышения иммунитета - РИА Новости, 27.03.2023

В Москве студентка умерла после приема препарата для повышения иммунитета

Московская студентка умерла после приема "препарата для повышения иммунитета", говорится в сообщении в телеграм-канале столичного главка СК. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:02

2023-03-27T12:02

2023-03-27T14:09

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Московская студентка умерла после приема "препарата для повышения иммунитета", говорится в сообщении в телеграм-канале столичного главка СК.Согласно пресс-релизу, 14 марта в реанимацию токсикологического отделения одной из городских больниц доставлена девушка 2001 года рождения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 25 марта пациентка скончалась."Предварительно установлено, что девушка совместно со своим молодым человеком с целью повышения иммунитета осуществляли прием иммуностимулирующего препарата. Следствием в рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования", — заявили в ведомстве.СМИ ранее писали, что речь идет об основателе СберМаркета Дмитрии Жулине и его подруге.

https://ria.ru/20230325/otravlenie-1860596994.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)