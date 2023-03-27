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В Москве студентка умерла после приема препарата для повышения иммунитета - РИА Новости, 27.03.2023
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12:02 27.03.2023 (обновлено: 14:09 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/preparat-1860889241.html
В Москве студентка умерла после приема препарата для повышения иммунитета
В Москве студентка умерла после приема препарата для повышения иммунитета - РИА Новости, 27.03.2023
В Москве студентка умерла после приема препарата для повышения иммунитета
Московская студентка умерла после приема "препарата для повышения иммунитета", говорится в сообщении в телеграм-канале столичного главка СК. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:02
2023-03-27T14:09
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Московская студентка умерла после приема "препарата для повышения иммунитета", говорится в сообщении в телеграм-канале столичного главка СК.Согласно пресс-релизу, 14 марта в реанимацию токсикологического отделения одной из городских больниц доставлена девушка 2001 года рождения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 25 марта пациентка скончалась."Предварительно установлено, что девушка совместно со своим молодым человеком с целью повышения иммунитета осуществляли прием иммуностимулирующего препарата. Следствием в рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования", — заявили в ведомстве.СМИ ранее писали, что речь идет об основателе СберМаркета Дмитрии Жулине и его подруге.
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москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве студентка умерла после приема препарата для повышения иммунитета

В Москве студентка умерла после приема специального препарата для повышения иммунитета

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Московская студентка умерла после приема "препарата для повышения иммунитета", говорится в сообщении в телеграм-канале столичного главка СК.
Согласно пресс-релизу, 14 марта в реанимацию токсикологического отделения одной из городских больниц доставлена девушка 2001 года рождения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 25 марта пациентка скончалась.
"Предварительно установлено, что девушка совместно со своим молодым человеком с целью повышения иммунитета осуществляли прием иммуностимулирующего препарата. Следствием в рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования", — заявили в ведомстве.
СМИ ранее писали, что речь идет об основателе СберМаркета Дмитрии Жулине и его подруге.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
СК проводит проверку после отравления нескольких человек под Владимиром
25 марта, 14:55
 
МоскваПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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