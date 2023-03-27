https://ria.ru/20230327/preparat-1860889241.html
В Москве студентка умерла после приема препарата для повышения иммунитета
В Москве студентка умерла после приема препарата для повышения иммунитета - РИА Новости, 27.03.2023
В Москве студентка умерла после приема препарата для повышения иммунитета
Московская студентка умерла после приема "препарата для повышения иммунитета", говорится в сообщении в телеграм-канале столичного главка СК. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:02
2023-03-27T12:02
2023-03-27T14:09
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Московская студентка умерла после приема "препарата для повышения иммунитета", говорится в сообщении в телеграм-канале столичного главка СК.Согласно пресс-релизу, 14 марта в реанимацию токсикологического отделения одной из городских больниц доставлена девушка 2001 года рождения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 25 марта пациентка скончалась."Предварительно установлено, что девушка совместно со своим молодым человеком с целью повышения иммунитета осуществляли прием иммуностимулирующего препарата. Следствием в рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования", — заявили в ведомстве.СМИ ранее писали, что речь идет об основателе СберМаркета Дмитрии Жулине и его подруге.
https://ria.ru/20230325/otravlenie-1860596994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве студентка умерла после приема препарата для повышения иммунитета
В Москве студентка умерла после приема специального препарата для повышения иммунитета