https://ria.ru/20230327/pravo-1861067876.html

ООН на фоне протестов в Израиле напомнила о праве людей на мирные собрания

ООН на фоне протестов в Израиле напомнила о праве людей на мирные собрания - РИА Новости, 27.03.2023

ООН на фоне протестов в Израиле напомнила о праве людей на мирные собрания

ООН напоминает о праве людей проводить мирные демонстрации, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T20:51

2023-03-27T20:51

2023-03-27T20:51

в мире

израиль

стефан дюжаррик

биньямин нетаньяху

оон

протесты против судебной реформы в израиле

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ООН, 27 мар – РИА Новости. ООН напоминает о праве людей проводить мирные демонстрации, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию в Израиле. "Мы следим за развитием событий в Израиле чрезвычайно внимательно. Как и в любом другом случае, мы напоминаем, что у людей есть право проводить демонстрации мирным путем. Демонстрации должны поводиться мирным путем", - сказал Дюжаррик. Массовые протесты против реформы судебной системы проходят в Израиле уже двенадцатую неделю. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей. Ранее в понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента. По данным телекомпании КАН, взамен Нетаньяху согласился с тем, что формирование гражданской национальной гвардии, создания которой Бен-Гвир добивается для повышения общественной безопасности, будет одобрено на предстоящем заседании кабинета министров.

https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html

https://ria.ru/20230327/izrail-1860991568.html

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в мире, израиль, стефан дюжаррик, биньямин нетаньяху, оон, протесты против судебной реформы в израиле