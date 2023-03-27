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ООН на фоне протестов в Израиле напомнила о праве людей на мирные собрания
ООН на фоне протестов в Израиле напомнила о праве людей на мирные собрания - РИА Новости, 27.03.2023
ООН на фоне протестов в Израиле напомнила о праве людей на мирные собрания
ООН напоминает о праве людей проводить мирные демонстрации, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T20:51
2023-03-27T20:51
2023-03-27T20:51
в мире
израиль
стефан дюжаррик
биньямин нетаньяху
оон
протесты против судебной реформы в израиле
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ООН, 27 мар – РИА Новости. ООН напоминает о праве людей проводить мирные демонстрации, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию в Израиле. "Мы следим за развитием событий в Израиле чрезвычайно внимательно. Как и в любом другом случае, мы напоминаем, что у людей есть право проводить демонстрации мирным путем. Демонстрации должны поводиться мирным путем", - сказал Дюжаррик. Массовые протесты против реформы судебной системы проходят в Израиле уже двенадцатую неделю. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей. Ранее в понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента. По данным телекомпании КАН, взамен Нетаньяху согласился с тем, что формирование гражданской национальной гвардии, создания которой Бен-Гвир добивается для повышения общественной безопасности, будет одобрено на предстоящем заседании кабинета министров.
https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html
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в мире, израиль, стефан дюжаррик, биньямин нетаньяху, оон, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, Стефан Дюжаррик, Биньямин Нетаньяху, ООН, Протесты против судебной реформы в Израиле
ООН на фоне протестов в Израиле напомнила о праве людей на мирные собрания
Дюжаррик на фоне митингов в Израиле заявил о праве людей на мирные демонстрации
ООН, 27 мар – РИА Новости. ООН напоминает о праве людей проводить мирные демонстрации, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию в Израиле.
"Мы следим за развитием событий в Израиле чрезвычайно внимательно. Как и в любом другом случае, мы напоминаем, что у людей есть право проводить демонстрации мирным путем. Демонстрации должны поводиться мирным путем", - сказал Дюжаррик.
Судебная реформа в Израиле: кризис и массовые протесты
Массовые протесты против реформы судебной системы проходят в Израиле уже двенадцатую неделю. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей. Ранее в понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента.
По данным телекомпании КАН, взамен Нетаньяху согласился с тем, что формирование гражданской национальной гвардии, создания которой Бен-Гвир добивается для повышения общественной безопасности, будет одобрено на предстоящем заседании кабинета министров.
В Израиле полиция задерживает протестующих против судебной реформы