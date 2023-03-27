https://ria.ru/20230327/praga-1860977426.html

Жителя Праги будут судить за нашивку с эмблемой группы "Вагнер"

Жителя Праги будут судить за нашивку с эмблемой группы "Вагнер" - РИА Новости, 27.03.2023

Жителя Праги будут судить за нашивку с эмблемой группы "Вагнер"

Участник антиправительственного митинга 11 марта на Вацлавской площади в центре Праги, у которого на рукаве была нашита эмблема группы "Вагнер", а на рюкзаке... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:02

2023-03-27T16:02

2023-03-27T16:02

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ПРАГА, 27 мар – РИА Новости. Участник антиправительственного митинга 11 марта на Вацлавской площади в центре Праги, у которого на рукаве была нашита эмблема группы "Вагнер", а на рюкзаке была изображена буква Z, предстанет перед судом, сообщил в понедельник журналистам прокурор района Прага 1 Ян Лелек. "Данный человек подозревается в совершении преступления, заключающегося в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида, за что он и был задержан после митинга полицией. На минувшей неделе было подано ходатайство о вынесении ему наказания. Дело будет рассматриваться в суде района Прага 1", - сказал Лелек. Буква Z в Чехии и во многих других европейских странах считается символом российской военной операции на Украине, какая-либо пропаганда которой в Чехии запрещена и расценивается как преступление. То же самое касается эмблемы группы "Вагнер". В митинге на Вацлавской площади 11 марта приняло участие от 10 до 15 тысяч человек. Он прошел под девизом "Чехия против бедности" и носил в целом спокойный характер. Выступившие на митинги ораторы призывали к отставке правительства и принятию мер для повышения уровня жизни населения. Однако сразу по окончании митинга толпа из нескольких десятков человек бросилась на штурм входа в соседствующий с площадью Национальный музей, чтобы сорвать с его фасада флаг Украины. Полиция сумела не допустить демонстрантов в музей, при этом один из полицейских получил ранения и попал в больницу. За хулиганские действия были задержаны 18 человек, в отношение которых сейчас ведется расследование. По требованию организаторов митинга департамент внутреннего контроля полиции также занимается проверкой действий полицейских во время их стычки с демонстрантами у входа в Национальный музей. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230323/posobiya-1860116157.html

https://ria.ru/20230323/chekhiya-1859925860.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, чехия, прага, украина, россия, владимир путин