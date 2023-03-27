Рейтинг@Mail.ru
Жителя Праги будут судить за нашивку с эмблемой группы "Вагнер" - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/praga-1860977426.html
Жителя Праги будут судить за нашивку с эмблемой группы "Вагнер"
Жителя Праги будут судить за нашивку с эмблемой группы "Вагнер" - РИА Новости, 27.03.2023
Жителя Праги будут судить за нашивку с эмблемой группы "Вагнер"
Участник антиправительственного митинга 11 марта на Вацлавской площади в центре Праги, у которого на рукаве была нашита эмблема группы "Вагнер", а на рюкзаке... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:02
2023-03-27T16:02
в мире
чехия
прага
украина
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774051003_0:0:3210:1806_1920x0_80_0_0_5f6eed516e687fad8e5eb6e7f3564d61.jpg
ПРАГА, 27 мар – РИА Новости. Участник антиправительственного митинга 11 марта на Вацлавской площади в центре Праги, у которого на рукаве была нашита эмблема группы "Вагнер", а на рюкзаке была изображена буква Z, предстанет перед судом, сообщил в понедельник журналистам прокурор района Прага 1 Ян Лелек. "Данный человек подозревается в совершении преступления, заключающегося в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида, за что он и был задержан после митинга полицией. На минувшей неделе было подано ходатайство о вынесении ему наказания. Дело будет рассматриваться в суде района Прага 1", - сказал Лелек. Буква Z в Чехии и во многих других европейских странах считается символом российской военной операции на Украине, какая-либо пропаганда которой в Чехии запрещена и расценивается как преступление. То же самое касается эмблемы группы "Вагнер". В митинге на Вацлавской площади 11 марта приняло участие от 10 до 15 тысяч человек. Он прошел под девизом "Чехия против бедности" и носил в целом спокойный характер. Выступившие на митинги ораторы призывали к отставке правительства и принятию мер для повышения уровня жизни населения. Однако сразу по окончании митинга толпа из нескольких десятков человек бросилась на штурм входа в соседствующий с площадью Национальный музей, чтобы сорвать с его фасада флаг Украины. Полиция сумела не допустить демонстрантов в музей, при этом один из полицейских получил ранения и попал в больницу. За хулиганские действия были задержаны 18 человек, в отношение которых сейчас ведется расследование. По требованию организаторов митинга департамент внутреннего контроля полиции также занимается проверкой действий полицейских во время их стычки с демонстрантами у входа в Национальный музей. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230323/posobiya-1860116157.html
https://ria.ru/20230323/chekhiya-1859925860.html
чехия
прага
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774051003_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_19438873c3d30d35826b31774bfa07da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, прага, украина, россия, владимир путин
В мире, Чехия, Прага, Украина, Россия, Владимир Путин
Жителя Праги будут судить за нашивку с эмблемой группы "Вагнер"

Жителя Праги будут судить за нашивку с эмблемой группы "Вагнер" и изображение буквы Z

© РИА Новости / Эдуард Эрбен | Перейти в медиабанкПрохожие на Карловом мосту в Праге
Прохожие на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в медиабанк
Прохожие на Карловом мосту в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 мар – РИА Новости. Участник антиправительственного митинга 11 марта на Вацлавской площади в центре Праги, у которого на рукаве была нашита эмблема группы "Вагнер", а на рюкзаке была изображена буква Z, предстанет перед судом, сообщил в понедельник журналистам прокурор района Прага 1 Ян Лелек.
"Данный человек подозревается в совершении преступления, заключающегося в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида, за что он и был задержан после митинга полицией. На минувшей неделе было подано ходатайство о вынесении ему наказания. Дело будет рассматриваться в суде района Прага 1", - сказал Лелек.
Прага - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Чехия уменьшила пособия беженцам с Украины
23 марта, 16:07
Буква Z в Чехии и во многих других европейских странах считается символом российской военной операции на Украине, какая-либо пропаганда которой в Чехии запрещена и расценивается как преступление. То же самое касается эмблемы группы "Вагнер".
В митинге на Вацлавской площади 11 марта приняло участие от 10 до 15 тысяч человек. Он прошел под девизом "Чехия против бедности" и носил в целом спокойный характер. Выступившие на митинги ораторы призывали к отставке правительства и принятию мер для повышения уровня жизни населения.
Однако сразу по окончании митинга толпа из нескольких десятков человек бросилась на штурм входа в соседствующий с площадью Национальный музей, чтобы сорвать с его фасада флаг Украины. Полиция сумела не допустить демонстрантов в музей, при этом один из полицейских получил ранения и попал в больницу. За хулиганские действия были задержаны 18 человек, в отношение которых сейчас ведется расследование. По требованию организаторов митинга департамент внутреннего контроля полиции также занимается проверкой действий полицейских во время их стычки с демонстрантами у входа в Национальный музей.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Президент Чехии заявил об исчерпании возможностей военной помощи Украине
23 марта, 02:40
 
В миреЧехияПрагаУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала