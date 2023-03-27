https://ria.ru/20230327/postavki-1861071256.html

Минобороны Украины подтвердило получение бронетехники из ФРГ и США

Минобороны Украины подтвердило получение бронетехники из ФРГ и США - РИА Новости, 27.03.2023

Минобороны Украины подтвердило получение бронетехники из ФРГ и США

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение от западных стран бронетехники, которая уже поступила на вооружение десантно-штурмовых войск. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T21:19

2023-03-27T21:19

2023-03-27T21:19

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

сергей лавров

алексей резников

нато

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение от западных стран бронетехники, которая уже поступила на вооружение десантно-штурмовых войск. "Сегодня имел честь совместно с командующим десантно-штурмовых войск Украины генерал-майором Максимом "Майком" Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger от Британии, Stryker и Cougar от США и Marder от Германии", - написал Резников в социальной сети Facebook*. Он также опубликовал фото, на котором продемонстрирована указанная техника – всего четыре западных и одна украинская машина. Ранее в понедельник министерство обороны Германии подтвердило, что в понедельник на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A6. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

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украина, россия, сша, сергей лавров, алексей резников, нато, дмитрий песков