https://ria.ru/20230327/posolstva-1860858139.html

МИД прокомментировал решение Саудовской Аравии и Сирии открыть посольства

МИД прокомментировал решение Саудовской Аравии и Сирии открыть посольства - РИА Новости, 27.03.2023

МИД прокомментировал решение Саудовской Аравии и Сирии открыть посольства

Россия приветствует решение Саудовской Аравии и Сирии открыть посольства, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:55

2023-03-27T10:55

2023-03-27T10:55

сирия

в мире

саудовская аравия

россия

башар асад

михаил богданов

лига арабских государств

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия приветствует решение Саудовской Аравии и Сирии открыть посольства, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Это хороший шаг с обеих сторон. Контакты были. Я думаю, и будут. Мы приветствуем нормализацию отношений между Сирией и Саудовской Аравией и другими арабскими странами", - сказал дипломат. На вопрос об участии Москвы в этом процессе он отметил: "Мы всегда работаем со всеми заинтересованными сторонами как друзья, партнёры, выступаем за то, чтобы они нормализовали отношения между собой". Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Сирия и Саудовская Аравия договорились открыть посольства спустя более чем десять лет после разрыва отношений. В свою очередь газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на арабских и европейских чиновников, что ряд арабских стран, не сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, стремятся восстановить с ним отношения. Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году, закрыв дипмиссию в Дамаске и выслав сирийского посла. В 2012 году большинство арабских государств отозвали глав своих дипмиссий из Сирии в знак протеста против политики президента Асада, обвинив его в силовом подавлении народных выступлений. В настоящее время ряд арабских стран предпринимают усилия для возвращения Сирии в Лигу арабских государств, где ее членство было прекращено после массовых выступлений в начале "арабской весны" в 2011 году.

https://ria.ru/20230327/siriya-1860752212.html

https://ria.ru/20230325/bayden-1860541694.html

https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html

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саудовская аравия

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сирия, в мире, саудовская аравия, россия, башар асад, михаил богданов, лига арабских государств, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)