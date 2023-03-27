https://ria.ru/20230327/posolstva-1860858139.html
МИД прокомментировал решение Саудовской Аравии и Сирии открыть посольства
МИД прокомментировал решение Саудовской Аравии и Сирии открыть посольства - РИА Новости, 27.03.2023
МИД прокомментировал решение Саудовской Аравии и Сирии открыть посольства
Россия приветствует решение Саудовской Аравии и Сирии открыть посольства, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:55
2023-03-27T10:55
2023-03-27T10:55
сирия
в мире
саудовская аравия
россия
башар асад
михаил богданов
лига арабских государств
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83d47988360ec6dc628ea0abe5a46b20.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия приветствует решение Саудовской Аравии и Сирии открыть посольства, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Это хороший шаг с обеих сторон. Контакты были. Я думаю, и будут. Мы приветствуем нормализацию отношений между Сирией и Саудовской Аравией и другими арабскими странами", - сказал дипломат. На вопрос об участии Москвы в этом процессе он отметил: "Мы всегда работаем со всеми заинтересованными сторонами как друзья, партнёры, выступаем за то, чтобы они нормализовали отношения между собой". Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Сирия и Саудовская Аравия договорились открыть посольства спустя более чем десять лет после разрыва отношений. В свою очередь газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на арабских и европейских чиновников, что ряд арабских стран, не сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, стремятся восстановить с ним отношения. Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году, закрыв дипмиссию в Дамаске и выслав сирийского посла. В 2012 году большинство арабских государств отозвали глав своих дипмиссий из Сирии в знак протеста против политики президента Асада, обвинив его в силовом подавлении народных выступлений. В настоящее время ряд арабских стран предпринимают усилия для возвращения Сирии в Лигу арабских государств, где ее членство было прекращено после массовых выступлений в начале "арабской весны" в 2011 году.
https://ria.ru/20230327/siriya-1860752212.html
https://ria.ru/20230325/bayden-1860541694.html
https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html
сирия
саудовская аравия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493033_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4257685a05e6f130f8290633f25f4973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, в мире, саудовская аравия, россия, башар асад, михаил богданов, лига арабских государств, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сирия, В мире, Саудовская Аравия, Россия, Башар Асад, Михаил Богданов, Лига арабских государств, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал решение Саудовской Аравии и Сирии открыть посольства
МИД: Россия приветствует решение Саудовской Аравии и Сирии открыть посольства