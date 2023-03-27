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Германия планирует увеличить военную помощь Украине на фоне ее потерь - РИА Новости, 28.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:44 27.03.2023 (обновлено: 03:39 28.03.2023)
https://ria.ru/20230327/pomosch-1861091695.html
Германия планирует увеличить военную помощь Украине на фоне ее потерь
Германия планирует увеличить военную помощь Украине на фоне ее потерь - РИА Новости, 28.03.2023
Германия планирует увеличить военную помощь Украине на фоне ее потерь
Министерство финансов Германии намерено согласовать увеличение помощи Украине до 5,4 миллиарда евро, пишет Der Spiegel со ссылкой на письмо ведомства в... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-27T23:44
2023-03-28T03:39
специальная военная операция на украине
украина
киев
германия
бундесвер германии
в мире
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БЕРЛИН, 27 мар — РИА Новости. Министерство финансов Германии намерено согласовать увеличение помощи Украине до 5,4 миллиарда евро, пишет Der Spiegel со ссылкой на письмо ведомства в бюджетную комиссию бундестага."Правительство хочет значительно увеличить военную помощь Украине в следующие годы", — говорится в публикации.По данным издания, министерство планирует согласовать с комиссией увеличение фонда под названием "Укрепление государств — партнеров в сфере безопасности, обороны и стабилизации", в этом году его размер уже составил 2,2 миллиарда евро потраченных средств. "В связи с большими материальными потерями украинской армии требуются новые поставки материалов", — цитирует журнал заявление финансового ведомства.Так, указанную сумму хотят увеличить на 3,2 миллиарда евро, что, по данным Der Spiegel, соответствует той цифре, которую ранее запросило Минобороны. "Министерство обороны использует эти деньги для оплаты значительной части поставок вооружений на Украину, а также для замены систем, переданных со складов бундесвера", — сообщается в статье. Помимо этого, Министерство обороны также намерено в ближайшее несколько лет использовать дополнительные 8,8 миллиарда евро бюджетных средств для этих же целей. Как пишет издание, из послания Минфина следует, что особых вливаний средств требуют поставленные ранее ВСУ системы ПВО, БМП и танки, нуждающиеся в обслуживании и поставках снарядов. Что конкретно на указанные средства будет приобретено для Украины, заведующие бюджетом страны профильные отделы бундестага обсудят на закрытом заседании во вторник, передает СМИ. В успешном согласовании этой инициативы Der Spiegel не сомневается, поскольку в бундестаге не поддерживают военные поставки Киеву только партии "Альтернатива для Германии" и "Левая".Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230327/leopard-1861066462.html
https://ria.ru/20230322/stena-1859815680.html
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украина, киев, германия, бундесвер германии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Германия, Бундесвер Германии, В мире
Германия планирует увеличить военную помощь Украине на фоне ее потерь

Spiegel: Минфин Германии запланировал увеличить поддержку Украины до 15 миллиардов евро

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 мар — РИА Новости. Министерство финансов Германии намерено согласовать увеличение помощи Украине до 5,4 миллиарда евро, пишет Der Spiegel со ссылкой на письмо ведомства в бюджетную комиссию бундестага.
"Правительство хочет значительно увеличить военную помощь Украине в следующие годы", — говорится в публикации.
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По данным издания, министерство планирует согласовать с комиссией увеличение фонда под названием "Укрепление государств — партнеров в сфере безопасности, обороны и стабилизации", в этом году его размер уже составил 2,2 миллиарда евро потраченных средств.
"В связи с большими материальными потерями украинской армии требуются новые поставки материалов", — цитирует журнал заявление финансового ведомства.
Так, указанную сумму хотят увеличить на 3,2 миллиарда евро, что, по данным Der Spiegel, соответствует той цифре, которую ранее запросило Минобороны.
"Министерство обороны использует эти деньги для оплаты значительной части поставок вооружений на Украину, а также для замены систем, переданных со складов бундесвера", — сообщается в статье.
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Помимо этого, Министерство обороны также намерено в ближайшее несколько лет использовать дополнительные 8,8 миллиарда евро бюджетных средств для этих же целей.
Как пишет издание, из послания Минфина следует, что особых вливаний средств требуют поставленные ранее ВСУ системы ПВО, БМП и танки, нуждающиеся в обслуживании и поставках снарядов.
Что конкретно на указанные средства будет приобретено для Украины, заведующие бюджетом страны профильные отделы бундестага обсудят на закрытом заседании во вторник, передает СМИ.
В успешном согласовании этой инициативы Der Spiegel не сомневается, поскольку в бундестаге не поддерживают военные поставки Киеву только партии "Альтернатива для Германии" и "Левая".
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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