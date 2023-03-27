https://ria.ru/20230327/pogoda-1860867845.html

Москвичей предупредили о "барическом лобзике"

Москвичей предупредили о "барическом лобзике" - РИА Новости, 27.03.2023

Москвичей предупредили о "барическом лобзике"

Москвичей на этой неделе ожидает "барический лобзик", самый значимый скачок давления ожидается со среды на четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:21

2023-03-27T11:21

2023-03-27T11:21

общество

москва

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827206239_0:110:2049:1262_1920x0_80_0_0_11f8c00ec5cbc67f0202f196d5c7ed8e.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москвичей на этой неделе ожидает "барический лобзик", самый значимый скачок давления ожидается со среды на четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, сегодня в Москве 736 миллиметров ртутного столба, во вторник - 743 миллиметра ртутного столба, в среду - 737 миллиметров ртутного столба, в четверг ожидается подъем на 10 единиц - до 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230326/pogoda-1860791903.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"