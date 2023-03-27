https://ria.ru/20230327/pogoda-1860867845.html
Москвичей предупредили о "барическом лобзике"
Москвичей предупредили о "барическом лобзике" - РИА Новости, 27.03.2023
Москвичей предупредили о "барическом лобзике"
Москвичей на этой неделе ожидает "барический лобзик", самый значимый скачок давления ожидается со среды на четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:21
2023-03-27T11:21
2023-03-27T11:21
общество
москва
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москвичей на этой неделе ожидает "барический лобзик", самый значимый скачок давления ожидается со среды на четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, сегодня в Москве 736 миллиметров ртутного столба, во вторник - 743 миллиметра ртутного столба, в среду - 737 миллиметров ртутного столба, в четверг ожидается подъем на 10 единиц - до 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230326/pogoda-1860791903.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
Москвичей предупредили о "барическом лобзике"
Синоптик Тишковец: москвичей ожидает барический лобзик, давление будет прыгать вверх-вниз