https://ria.ru/20230327/podtoplenie-1861047725.html
Свыше 6000 подмосковных домов находятся в зоне риска подтопления
Свыше 6000 подмосковных домов находятся в зоне риска подтопления - РИА Новости, 27.03.2023
Свыше 6000 подмосковных домов находятся в зоне риска подтопления
Свыше 6 тысяч домов на территории Московской области находятся в зоне риска подтопления из-за весенних паводков, говорится в сообщении пресс-службы губернатора... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:09
2023-03-27T19:09
2023-03-27T19:09
новости подмосковья
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жилье
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андрей воробьев
луховицы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Свыше 6 тысяч домов на территории Московской области находятся в зоне риска подтопления из-за весенних паводков, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание по теме паводков, в рамках которого поручил уделить особое внимание территориям, где ежегодно образуются подтопления."Сроки прохождения паводка в этом году более продолжительные. Вскрытие льда произошло во второй половине марта. Округа с наиболее высоким риском подтопления — это Луховицы, Красногорск, Истра, Дмитров и Можайск. По данным МЧС, есть риск подтоплений 6,2 тысячи жилых домов", - цитирует пресс-служба слова министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова.Он добавил, что в зоне риска проживают до 32 тысяч человек. Кроме того, существует риск подтопления 78 участков автодорог в 38 городских округах.
https://ria.ru/20230327/podmoskove-1860852906.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), жилье, красногорск, андрей воробьев, луховицы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье, Красногорск, Андрей Воробьев, Луховицы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)