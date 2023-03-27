https://ria.ru/20230327/podtoplenie-1861047725.html

Свыше 6000 подмосковных домов находятся в зоне риска подтопления

Свыше 6000 подмосковных домов находятся в зоне риска подтопления - РИА Новости, 27.03.2023

Свыше 6000 подмосковных домов находятся в зоне риска подтопления

Свыше 6 тысяч домов на территории Московской области находятся в зоне риска подтопления из-за весенних паводков, говорится в сообщении пресс-службы губернатора... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:09

2023-03-27T19:09

2023-03-27T19:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

красногорск

андрей воробьев

луховицы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Свыше 6 тысяч домов на территории Московской области находятся в зоне риска подтопления из-за весенних паводков, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание по теме паводков, в рамках которого поручил уделить особое внимание территориям, где ежегодно образуются подтопления."Сроки прохождения паводка в этом году более продолжительные. Вскрытие льда произошло во второй половине марта. Округа с наиболее высоким риском подтопления — это Луховицы, Красногорск, Истра, Дмитров и Можайск. По данным МЧС, есть риск подтоплений 6,2 тысячи жилых домов", - цитирует пресс-служба слова министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова.Он добавил, что в зоне риска проживают до 32 тысяч человек. Кроме того, существует риск подтопления 78 участков автодорог в 38 городских округах.

https://ria.ru/20230327/podmoskove-1860852906.html

московская область (подмосковье)

красногорск

луховицы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), жилье, красногорск, андрей воробьев, луховицы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)