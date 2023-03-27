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Рязанская область получает беспрецедентную поддержку федерального центра - РИА Новости, 27.03.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
13:38 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/podderzhka-1860925577.html
Рязанская область получает беспрецедентную поддержку федерального центра
Рязанская область получает беспрецедентную поддержку федерального центра - РИА Новости, 27.03.2023
Рязанская область получает беспрецедентную поддержку федерального центра
Рязанская область в прошлом году смогла преодолеть сложную ситуацию в экономике, регион получает беспрецедентную федеральную поддержку и "вышел в плюс" несмотря РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:38
2023-03-27T13:38
рязанская область
рязанская область
россия
москва
павел малков
рязанская областная дума
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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РЯЗАНЬ, 27 мар – РИА Новости. Рязанская область в прошлом году смогла преодолеть сложную ситуацию в экономике, регион получает беспрецедентную федеральную поддержку и "вышел в плюс" несмотря на санкции, сообщил губернатор Павел Малков. "В прошлом году мы все вместе смогли преодолеть сложную ситуацию в экономике. Область по итогам прошлого года вышла в плюс несмотря на санкции. Сегодня поддержка федерального центра просто беспрецедентна", - сообщил Малков в ходе отчета перед депутатами Рязанской областной думы, трансляция которого велась в социальных сетях. Только на национальные проекты, по словам губернатора, в регионе было направлено 20,7 миллиарда рублей. "В 2022 году рост больше чем на четверть по сравнению с предыдущим 2021 годом. Из них порядка 12 миллиардов – это средства федерального бюджета", - добавил Малков. Он отметил, что "вся страна" пришла на помощь Рязанской области во время лесных пожаров летом прошлого года. "Федеральный центр, лично президент, правительство России, правительство Москвы, федеральные ведомства: МЧС, Рослесхоз, Авиалесохрана, Минцифры, семь других регионов. Такой масштабной поддержки Рязанская область еще никогда не видела", - отметил глава региона. Он подчеркнул, что сейчас в области добавили финансирование на противопожарные мероприятия, переосмыслили подходы к реагированию. "А еще пожар очень наглядно высветил проблему со связью. К нам во время тушения приезжал в том числе замминистра цифрового развития России Дмитрий Ким. И помню, как прямо там, на пожаре, в штабе, обсуждали программу развития связи нашего региона... Подготовлено соглашение с федеральным Минцифры. Уже выделили дополнительные средства из областного бюджета. И в этом году впервые на условиях софинансирования с федеральным бюджетом ставим первые восемь вышек для базовых станций. Это Шацкий, Касимовский, Сасовский, Спасский и Кадомский районы", - рассказал Малков. Решения руководителей федеральных ведомств, подчеркнул губернатор, позволили возобновить или ускорить строительство и реконструкцию крупных объектов. В частности, в этом году откроют гимназию №2 в Рязани, здание которой является памятником культуры, планируется завершить строительство нового военного госпиталя.
https://ria.ru/20230323/ryazan-1860131201.html
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рязанская область, россия, москва, павел малков, рязанская областная дума, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Рязанская область, Рязанская область, Россия, Москва, Павел Малков, Рязанская областная Дума, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Рязанская область получает беспрецедентную поддержку федерального центра

Малков: Рязанская область получает беспрецедентную поддержку федерального центра

© РИА Новости / Игорь Виноградов | Перейти в медиабанкРязань. Вид на Успенский собор и колокольню. Архивное фото
Рязань. Вид на Успенский собор и колокольню. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Игорь Виноградов
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Рязань. Вид на Успенский собор и колокольню. Архивное фото. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 27 мар – РИА Новости. Рязанская область в прошлом году смогла преодолеть сложную ситуацию в экономике, регион получает беспрецедентную федеральную поддержку и "вышел в плюс" несмотря на санкции, сообщил губернатор Павел Малков.
"В прошлом году мы все вместе смогли преодолеть сложную ситуацию в экономике. Область по итогам прошлого года вышла в плюс несмотря на санкции. Сегодня поддержка федерального центра просто беспрецедентна", - сообщил Малков в ходе отчета перед депутатами Рязанской областной думы, трансляция которого велась в социальных сетях.
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Только на национальные проекты, по словам губернатора, в регионе было направлено 20,7 миллиарда рублей. "В 2022 году рост больше чем на четверть по сравнению с предыдущим 2021 годом. Из них порядка 12 миллиардов – это средства федерального бюджета", - добавил Малков.
Он отметил, что "вся страна" пришла на помощь Рязанской области во время лесных пожаров летом прошлого года. "Федеральный центр, лично президент, правительство России, правительство Москвы, федеральные ведомства: МЧС, Рослесхоз, Авиалесохрана, Минцифры, семь других регионов. Такой масштабной поддержки Рязанская область еще никогда не видела", - отметил глава региона.
Он подчеркнул, что сейчас в области добавили финансирование на противопожарные мероприятия, переосмыслили подходы к реагированию. "А еще пожар очень наглядно высветил проблему со связью. К нам во время тушения приезжал в том числе замминистра цифрового развития России Дмитрий Ким. И помню, как прямо там, на пожаре, в штабе, обсуждали программу развития связи нашего региона... Подготовлено соглашение с федеральным Минцифры. Уже выделили дополнительные средства из областного бюджета. И в этом году впервые на условиях софинансирования с федеральным бюджетом ставим первые восемь вышек для базовых станций. Это Шацкий, Касимовский, Сасовский, Спасский и Кадомский районы", - рассказал Малков.
Решения руководителей федеральных ведомств, подчеркнул губернатор, позволили возобновить или ускорить строительство и реконструкцию крупных объектов. В частности, в этом году откроют гимназию №2 в Рязани, здание которой является памятником культуры, планируется завершить строительство нового военного госпиталя.
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Рязанская областьРязанская областьРоссияМоскваПавел МалковРязанская областная ДумаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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