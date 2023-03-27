Рязанская область получает беспрецедентную поддержку федерального центра
Малков: Рязанская область получает беспрецедентную поддержку федерального центра
© РИА Новости / Игорь Виноградов | Перейти в медиабанкРязань. Вид на Успенский собор и колокольню. Архивное фото
Рязань. Вид на Успенский собор и колокольню. Архивное фото. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 27 мар – РИА Новости. Рязанская область в прошлом году смогла преодолеть сложную ситуацию в экономике, регион получает беспрецедентную федеральную поддержку и "вышел в плюс" несмотря на санкции, сообщил губернатор Павел Малков.
"В прошлом году мы все вместе смогли преодолеть сложную ситуацию в экономике. Область по итогам прошлого года вышла в плюс несмотря на санкции. Сегодня поддержка федерального центра просто беспрецедентна", - сообщил Малков в ходе отчета перед депутатами Рязанской областной думы, трансляция которого велась в социальных сетях.
Только на национальные проекты, по словам губернатора, в регионе было направлено 20,7 миллиарда рублей. "В 2022 году рост больше чем на четверть по сравнению с предыдущим 2021 годом. Из них порядка 12 миллиардов – это средства федерального бюджета", - добавил Малков.
Он отметил, что "вся страна" пришла на помощь Рязанской области во время лесных пожаров летом прошлого года. "Федеральный центр, лично президент, правительство России, правительство Москвы, федеральные ведомства: МЧС, Рослесхоз, Авиалесохрана, Минцифры, семь других регионов. Такой масштабной поддержки Рязанская область еще никогда не видела", - отметил глава региона.
Он подчеркнул, что сейчас в области добавили финансирование на противопожарные мероприятия, переосмыслили подходы к реагированию. "А еще пожар очень наглядно высветил проблему со связью. К нам во время тушения приезжал в том числе замминистра цифрового развития России Дмитрий Ким. И помню, как прямо там, на пожаре, в штабе, обсуждали программу развития связи нашего региона... Подготовлено соглашение с федеральным Минцифры. Уже выделили дополнительные средства из областного бюджета. И в этом году впервые на условиях софинансирования с федеральным бюджетом ставим первые восемь вышек для базовых станций. Это Шацкий, Касимовский, Сасовский, Спасский и Кадомский районы", - рассказал Малков.
Решения руководителей федеральных ведомств, подчеркнул губернатор, позволили возобновить или ускорить строительство и реконструкцию крупных объектов. В частности, в этом году откроют гимназию №2 в Рязани, здание которой является памятником культуры, планируется завершить строительство нового военного госпиталя.