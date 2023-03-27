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В Перми засыпали провал на шоссе, в который угодила "Газель"
В Перми засыпали провал на шоссе, в который угодила "Газель" - РИА Новости, 27.03.2023
В Перми засыпали провал на шоссе, в который угодила "Газель"
Провал на шоссе в Перми, в который угодила пассажирская "Газель", засыпали, проезд транспорта по участку восстановлен, сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:19
2023-03-27T10:19
2023-03-27T10:19
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ПЕРМЬ, 27 мар - РИА Новости. Провал на шоссе в Перми, в который угодила пассажирская "Газель", засыпали, проезд транспорта по участку восстановлен, сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей компании "Новогор-Прикамье". В пятницу, 24 марта, на выезде с улицы Подлесной на шоссе Космонавтов в Перми пассажирская "Газель" провалилась под асфальт. Сначала только передняя часть транспортного средства ушла под землю, но потом провал расширился, и машина полностью скрылась в яме. По данным полиции, никто не пострадал. Через несколько часов помятую "Газель" достали из-под земли с помощью автокрана, участок огородили. В ресурсоснабжающей организации поясняли, что асфальт провалился из-за разрушения свода проходящего под дорогой железобетонного коллектора от коррозии. "В ночь с воскресенья на понедельник аварийно-восстановительные работы на коллекторе, проходящем в месте пересечения улиц Подлесная и шоссе Космонавтов, завершены. Движение автотранспорта восстановлено", - говорится в сообщении. Уточняется, что во время ремонта внутрь старого коллектора протолкнули пять новых труб меньшего диаметра, таким образом был обновлен 30-метровый участок коллектора. Место раскопок засыпали, утрамбовали и пока покрыли щебнем. Сделать асфальтовое покрытие на месте бывшего провала планируется после наступления стабильного потепления.
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происшествия, пермь, россия, пермский край
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край
В Перми засыпали провал на шоссе, в который угодила "Газель"
В Перми отремонтировали провал на дороге, в который ранее упала пассажирская "Газель"
ПЕРМЬ, 27 мар - РИА Новости.
Провал на шоссе в Перми, в который угодила пассажирская "Газель", засыпали, проезд транспорта по участку восстановлен, сообщила
пресс-служба ресурсоснабжающей компании "Новогор-Прикамье".
В пятницу, 24 марта, на выезде с улицы Подлесной на шоссе Космонавтов в Перми пассажирская "Газель" провалилась под асфальт. Сначала только передняя часть транспортного средства ушла под землю, но потом провал расширился, и машина полностью скрылась в яме. По данным полиции, никто не пострадал. Через несколько часов помятую "Газель" достали из-под земли с помощью автокрана, участок огородили. В ресурсоснабжающей организации поясняли, что асфальт провалился из-за разрушения свода проходящего под дорогой железобетонного коллектора от коррозии.
"В ночь с воскресенья на понедельник аварийно-восстановительные работы на коллекторе, проходящем в месте пересечения улиц Подлесная и шоссе Космонавтов, завершены. Движение автотранспорта восстановлено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во время ремонта внутрь старого коллектора протолкнули пять новых труб меньшего диаметра, таким образом был обновлен 30-метровый участок коллектора. Место раскопок засыпали, утрамбовали и пока покрыли щебнем. Сделать асфальтовое покрытие на месте бывшего провала планируется после наступления стабильного потепления.
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