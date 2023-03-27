https://ria.ru/20230327/pedsovet-1860776506.html

В Туле проходит региональный педсовет

В Туле проходит региональный педсовет - РИА Новости, 27.03.2023

В Туле проходит региональный педсовет

Региональный педсовет "Новые стандарты – Новая школа", объединивший 250 директоров, завучей школ, преподавателей и студентов Тульской области, стартовал в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:00

2023-03-27T09:00

2023-03-27T09:00

год педагога и наставника

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сн_образование

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Региональный педсовет "Новые стандарты – Новая школа", объединивший 250 директоров, завучей школ, преподавателей и студентов Тульской области, стартовал в понедельник на базе нового Центра образования №59. Школа на 1000 мест откроет свои двери для учеников уже 1 сентября 2023 года.В 2022 году ТГПУ им. Л.Н. Толстого совместно с министерством образования Тульской области, институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования Тульской области и другими партнерами приступил к реализации регионального проекта "PROстажер. Студент-учитель: старт педагогической карьеры". Программы, включенные в проект, решают задачи по модернизации учебного процесса на уровнях школы и университета. Одной из таких программ является "Школьная 7Я", благодаря которой будут формироваться компетентные педагогические команды "под ключ" для школ Тульской области. Студенты выпускных курсов вуза отправятся работать в новый Центр образования №59 в рамках проекта уже в сентябре 2023 года. Эти студенты посетили региональный педсовет и уже сегодня познакомятся с новой локацией Центра.Напомним, "PROстажер" – часть стратегического проекта "Новая дидактика и трансформация педагогического образования" программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", участником которой ТГПУ им. Л.Н. Толстого является с конца 2022 года.Региональный педсовет открыла министр образования Тульской области Осташко Оксана Александровна. Также на старте события всем участникам показали лекцию министра просвещения Сергея Кравцова "Суверенная национальная система образования", которая задала тон общей встрече."В Год педагога и наставника Министерством просвещения России определен ряд приоритетных отраслевых задач. На педагогическом совете мы обсуждаем достижение заявленных целей, главная из которых – повышение престижа профессии педагога. При поддержке Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина в регионе ведётся модернизация системы образования и обеспечиваются условия для всестороннего развития учащихся. В целях формирования единого образовательного пространства реализуем проект "Школы Минпросвещения России", – подчеркнула министр образования Тульской области Оксана Осташко.В ходе педсовета состоялись выступления экспертов ИПКиПРО для управленческого состава региональных Центров образования по тематикам "Подходы к формированию учебных планов и планов внеурочной деятельности"; "Основные новеллы Федеральных государственных образовательных стандартов. Федеральная основная общеобразовательная программа"; "Обеспечение повышения квалификации управленческих и педагогических команд по вопросам введения ФООП. Реализации региональной модели института наставничества: проблемы и перспективы развития".В конце мероприятия состоялась презентация проектов по итогам смотра-выставки проектных решений "Школа Минпросвещения России", представленных образовательными организациями Тульской области. В выставку попали школы региона, которые успешно прошли самообследование на соответствие модели идеальной школы, разработанной ведомством. Образовательные организации представили свои проектные решения, а эксперты жюри, в свою очередь, отобрали лучшие из них.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование