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В Новгородской области МЧС поможет жителям переждать паводок
В Новгородской области МЧС поможет жителям переждать паводок - РИА Новости, 27.03.2023
В Новгородской области МЧС поможет жителям переждать паводок
В городе Старая Русса Новгородской области из-за подтопления приведены в готовность четыре пункта временного размещения, где могут переждать "большую воду" 1550 РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:05
2023-03-27T18:05
2023-03-27T18:24
происшествия
новгородская область
старая русса
старорусский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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паводки в россии
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 мар – РИА Новости. В городе Старая Русса Новгородской области из-за подтопления приведены в готовность четыре пункта временного размещения, где могут переждать "большую воду" 1550 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В связи с повышением уровня воды в Новгородской области в зоне подтопления оказались 47 приусадебных участков в 10 населенных пунктах, где проживают более 90 человек, 13 участков дорог, 7 низководных мостов. Как сообщают спасатели, особенно пострадал Старорусский район: 20 жителей одной из деревень не смогли добраться домой из-за подтопления моста, сотрудники МЧС перевозили людей на лодках на другой берег. Жителям доставили мотопомпу. "От эвакуации жители отказались. В Старой Руссе приведены в готовность 4 пункта временного размещения, где могут переждать "большую воду" 1550 человек. Пункты созданы на базе учреждений культуры и образования", - уточняют в региональном МЧС. Больше всего от подтопления в Новгородской области пострадал Старорусский район – 26 марта из-за резкого повышения уровня воды в реках и ручьях местные власти ввели там режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20230310/pavodok-1857020604.html
https://ria.ru/20230321/pavodok-1859514575.html
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происшествия, новгородская область, старая русса, старорусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, паводки в россии
Происшествия, Новгородская область, Старая Русса, Старорусский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Паводки в России
В Новгородской области МЧС поможет жителям переждать паводок
В Новгородской области развернули пункты временного размещения для пострадавших от паводка