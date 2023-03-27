https://ria.ru/20230327/pasport-1860852321.html

Российские паспорта получили свыше 90 тысяч жителей Херсонской области

Российские паспорта получили свыше 90 тысяч жителей Херсонской области - РИА Новости, 27.03.2023

Российские паспорта получили свыше 90 тысяч жителей Херсонской области

Более 96 тысяч жителей Херсонской области уже получили российские паспорта, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:34

2023-03-27T10:34

2023-03-27T10:51

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

россия

общество

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 96 тысяч жителей Херсонской области уже получили российские паспорта, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, большая часть жителей уже получили документы, но заявки продолжают поступать. До сентября власти планируют выдать 150 тысяч новых паспортов. При этом, как утверждает Сальдо, этот план будет перевыполнен.Херсонская область принята в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции. При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

херсонская область

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , владимир сальдо, россия, общество