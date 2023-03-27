Российские паспорта получили свыше 90 тысяч жителей Херсонской области
Врио губернатора Сальдо: российские паспорта получили свыше 90 тысяч жителей Херсонщины
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖители Херсонской области получают российские паспорта
Жители Херсонской области получают российские паспорта. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 96 тысяч жителей Херсонской области уже получили российские паспорта, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Владимир Сальдо.
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"На вчерашний день по докладу нашего Министерства внутренних дел было 111 тысяч уже заявок. Оформлено паспортов 96 с лишнем тысяч", — сказал глава области.
По его словам, большая часть жителей уже получили документы, но заявки продолжают поступать.
До сентября власти планируют выдать 150 тысяч новых паспортов. При этом, как утверждает Сальдо, этот план будет перевыполнен.
Херсонская область принята в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции. При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.