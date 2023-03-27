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Патрушев: Россия уничтожит любого, кто будет угрожать ее существованию

Патрушев: Россия уничтожит любого, кто будет угрожать ее существованию - РИА Новости, 27.03.2023

Патрушев: Россия уничтожит любого, кто будет угрожать ее существованию

Вашингтон напрасно верит в возможность "безответного превентивного удара", поскольку у России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:05

2023-03-27T14:05

2023-03-27T15:13

россия

безопасность

николай патрушев

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Вашингтон напрасно верит в возможность "безответного превентивного удара", поскольку у России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.По словам секретаря Совбеза, "кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе", но Россия "обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию".Так Патрушев прокомментировал полеты американского стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над международными водами Балтийского моря. По данным сервиса Flightradar, самолет 12 марта вошел в воздушное пространство над Финским заливом, после чего, совершив маневр у российских границ, ушел в воздушное пространство Эстонии. После этого в Сети появилась информация, что экипаж отработал "условный ядерный удар" по Санкт-Петербургу с расстояния 200 километров над островом Готланд в Балтийском море.

https://ria.ru/20230316/imperii-1858142228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, николай патрушев