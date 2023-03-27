https://ria.ru/20230327/orenburg-1860853593.html
В Оренбурге пояснили грубые слова мэра о комментаторах в соцсетях
В Оренбурге пояснили грубые слова мэра о комментаторах в соцсетях - РИА Новости, 27.03.2023
В Оренбурге пояснили грубые слова мэра о комментаторах в соцсетях
Слова оренбургского мэра Сергея Салмина о комментаторах в соцсетях, которые "не получали в морду", выдернуты из контекста: он имел в виду авторов фейков,... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:38
2023-03-27T10:38
2023-03-27T10:38
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оренбургская область
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УФА, 27 мар – РИА Новости. Слова оренбургского мэра Сергея Салмина о комментаторах в соцсетях, которые "не получали в морду", выдернуты из контекста: он имел в виду авторов фейков, уверенных в безнаказанности, заявили в понедельник РИА Новости в мэрии Оренбурга. Интервью Салмина местному телеканалу вызвал резонанс в СМИ - в частности, его реплика об анонимных телеграм-каналах. "Зачем мне читать откровенную ложь в свой адрес и своей семьи? <...> К большому сожалению, с появлением социальных сетей и гаджетов появилось очень много людей, которые прячут свой облик за анонимными телеграм-каналами, которых я, кроме как придурками, назвать не могу. Они прячутся, потому что за свои слова надо отвечать", - сказал Салмин. Отдельно градоначальник выразил мнение, что авторы таких ресурсов "за свои слова не получали ни разу в морду". "Слова, растиражированные СМИ, выдернуты из контекста. Салмин говорил об анонимных каналах, анонимных комментаторах, которые позволяют себе оскорбления, не называя себя и избегая ответственности за это. Он не говорил, кого надо или не надо. А лишь о людях, которые позволяют себе писать гадости и грубости, спрятавшись за фейковыми аккаунтами", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе мэрии.
https://ria.ru/20230314/feyki-1857792245.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, оренбург, оренбургская область
Общество, Оренбург, Оренбургская область
В Оренбурге пояснили грубые слова мэра о комментаторах в соцсетях
Мэрия Оренбурга: слова о комментаторах, не получавших в морду, вырвали из контекста
УФА, 27 мар – РИА Новости. Слова оренбургского мэра Сергея Салмина о комментаторах в соцсетях, которые "не получали в морду", выдернуты из контекста: он имел в виду авторов фейков, уверенных в безнаказанности, заявили в понедельник РИА Новости в мэрии Оренбурга.
Интервью Салмина местному телеканалу вызвал резонанс в СМИ - в частности, его реплика об анонимных телеграм-каналах. "Зачем мне читать откровенную ложь в свой адрес и своей семьи? <...> К большому сожалению, с появлением социальных сетей и гаджетов появилось очень много людей, которые прячут свой облик за анонимными телеграм-каналами, которых я, кроме как придурками, назвать не могу. Они прячутся, потому что за свои слова надо отвечать", - сказал Салмин.
Отдельно градоначальник выразил мнение, что авторы таких ресурсов "за свои слова не получали ни разу в морду".
"Слова, растиражированные СМИ, выдернуты из контекста. Салмин говорил об анонимных каналах, анонимных комментаторах, которые позволяют себе оскорбления, не называя себя и избегая ответственности за это. Он не говорил, кого надо или не надо. А лишь о людях, которые позволяют себе писать гадости и грубости, спрятавшись за фейковыми аккаунтами", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе мэрии.
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