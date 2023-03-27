https://ria.ru/20230327/orenburg-1860853593.html

В Оренбурге пояснили грубые слова мэра о комментаторах в соцсетях

В Оренбурге пояснили грубые слова мэра о комментаторах в соцсетях - РИА Новости, 27.03.2023

В Оренбурге пояснили грубые слова мэра о комментаторах в соцсетях

Слова оренбургского мэра Сергея Салмина о комментаторах в соцсетях, которые "не получали в морду", выдернуты из контекста: он имел в виду авторов фейков,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:38

2023-03-27T10:38

2023-03-27T10:38

общество

оренбург

оренбургская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105847/15/1058471548_0:463:768:895_1920x0_80_0_0_28b4b38d8488a4a953240781d93e589f.jpg

УФА, 27 мар – РИА Новости. Слова оренбургского мэра Сергея Салмина о комментаторах в соцсетях, которые "не получали в морду", выдернуты из контекста: он имел в виду авторов фейков, уверенных в безнаказанности, заявили в понедельник РИА Новости в мэрии Оренбурга. Интервью Салмина местному телеканалу вызвал резонанс в СМИ - в частности, его реплика об анонимных телеграм-каналах. "Зачем мне читать откровенную ложь в свой адрес и своей семьи? <...> К большому сожалению, с появлением социальных сетей и гаджетов появилось очень много людей, которые прячут свой облик за анонимными телеграм-каналами, которых я, кроме как придурками, назвать не могу. Они прячутся, потому что за свои слова надо отвечать", - сказал Салмин. Отдельно градоначальник выразил мнение, что авторы таких ресурсов "за свои слова не получали ни разу в морду". "Слова, растиражированные СМИ, выдернуты из контекста. Салмин говорил об анонимных каналах, анонимных комментаторах, которые позволяют себе оскорбления, не называя себя и избегая ответственности за это. Он не говорил, кого надо или не надо. А лишь о людях, которые позволяют себе писать гадости и грубости, спрятавшись за фейковыми аккаунтами", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе мэрии.

https://ria.ru/20230314/feyki-1857792245.html

оренбург

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, оренбург, оренбургская область