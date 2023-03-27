https://ria.ru/20230327/opolzen-1861062632.html

В Эквадоре при сходе оползня погибли шестнадцать человек

В Эквадоре при сходе оползня погибли шестнадцать человек - РИА Новости, 27.03.2023

В Эквадоре при сходе оползня погибли шестнадцать человек

Шестнадцать человек погибли и шестнадцать пострадали в результате оползня в городе Алауси в Эквадоре, сообщила пресс-служба президента страны. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T20:27

2023-03-27T20:27

2023-03-27T20:27

в мире

эквадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мар - РИА Новости. Шестнадцать человек погибли и шестнадцать пострадали в результате оползня в городе Алауси в Эквадоре, сообщила пресс-служба президента страны. Ещё 7 человек числятся пропавшими без вести. Всего оползень затронул 500 человек, пострадали 163 жилых дома. Оползень произошел накануне поздно вечером.

https://ria.ru/20221122/opolzen-1833319083.html

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в мире, эквадор