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В Эквадоре при сходе оползня погибли шестнадцать человек - РИА Новости, 27.03.2023
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20:27 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/opolzen-1861062632.html
В Эквадоре при сходе оползня погибли шестнадцать человек
В Эквадоре при сходе оползня погибли шестнадцать человек - РИА Новости, 27.03.2023
В Эквадоре при сходе оползня погибли шестнадцать человек
Шестнадцать человек погибли и шестнадцать пострадали в результате оползня в городе Алауси в Эквадоре, сообщила пресс-служба президента страны. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T20:27
2023-03-27T20:27
в мире
эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мар - РИА Новости. Шестнадцать человек погибли и шестнадцать пострадали в результате оползня в городе Алауси в Эквадоре, сообщила пресс-служба президента страны. Ещё 7 человек числятся пропавшими без вести. Всего оползень затронул 500 человек, пострадали 163 жилых дома. Оползень произошел накануне поздно вечером.
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в мире, эквадор
В мире, Эквадор
В Эквадоре при сходе оползня погибли шестнадцать человек

В Эквадоре при сходе оползня погибли шестнадцать человек, еще семь пропали без вести

© AFP 2023 / Ecuadorian Red CrossРазрушенный дом после оползня в Алауси, Эквадор
Разрушенный дом после оползня в Алауси, Эквадор - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / Ecuadorian Red Cross
Разрушенный дом после оползня в Алауси, Эквадор
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мар - РИА Новости. Шестнадцать человек погибли и шестнадцать пострадали в результате оползня в городе Алауси в Эквадоре, сообщила пресс-служба президента страны.
Ещё 7 человек числятся пропавшими без вести.
Всего оползень затронул 500 человек, пострадали 163 жилых дома.
Оползень произошел накануне поздно вечером.
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