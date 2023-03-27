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В Германии провели обыск у организатора крупных пророссийских акций
В Германии провели обыск у организатора крупных пророссийских акций - РИА Новости, 27.03.2023
В Германии провели обыск у организатора крупных пророссийских акций
Прокуратура немецкого Кёльна заявила, что провела обыск в квартире у гражданки Украины Елены Колбасниковой, которая известна как организатор крупных... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T23:49
2023-03-27T23:49
2023-03-27T23:49
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ПАРИЖ, 27 мар – РИА Новости. Прокуратура немецкого Кёльна заявила, что провела обыск в квартире у гражданки Украины Елены Колбасниковой, которая известна как организатор крупных пророссийских акций в Германии, передает агентство Рейтер. Согласно агентству, прокуроры искали доказательства того, что Колбасникова якобы пожертвовала средства, чтобы оказать поддержку ВС РФ. Отмечается, что прокуроры хотят определить, нарушила ли она закон о международных санкциях. "Сотрудники произвели обыск... и забрали компьютеры и папки с письменными документами", - говорится в сообщении агентства. Ранее ряд немецких СМИ сообщил, что Колбасникова, известная тем, что приняла деятельное участие в организации нескольких самых крупных пророссийских автопробегов в Германии, в конце марта предстанет перед судом за высказывания в пользу России. По вменяемой статье Колбасниковой грозит штраф и лишение свободы до трех лет. В суде первой инстанции Кёльна РИА Новости сообщили, что первое заседание состоится 29 марта, однако чуть позднее оповестили, что дата была перенесена на 6 июня. В суде рассмотрят обоснованность подозрений Колбасниковой в одобрении уголовных преступлений.
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в мире, кельн, германия, россия
В мире, Кельн, Германия, Россия
В Германии провели обыск у организатора крупных пророссийских акций
В ФРГ провели обыск в квартире у организатора крупных пророссийских акций Колбасниковой
ПАРИЖ, 27 мар – РИА Новости.
Прокуратура немецкого Кёльна заявила, что провела обыск в квартире у гражданки Украины Елены Колбасниковой, которая известна как организатор крупных пророссийских акций в Германии, передает агентство Рейтер
.
Согласно агентству, прокуроры искали доказательства того, что Колбасникова якобы пожертвовала средства, чтобы оказать поддержку ВС РФ. Отмечается, что прокуроры хотят определить, нарушила ли она закон о международных санкциях.
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"Сотрудники произвели обыск... и забрали компьютеры и папки с письменными документами", - говорится в сообщении агентства.
Ранее ряд немецких СМИ сообщил, что Колбасникова, известная тем, что приняла деятельное участие в организации нескольких самых крупных пророссийских автопробегов в Германии, в конце марта предстанет перед судом за высказывания в пользу России. По вменяемой статье Колбасниковой грозит штраф и лишение свободы до трех лет. В суде первой инстанции Кёльна РИА Новости сообщили, что первое заседание состоится 29 марта, однако чуть позднее оповестили, что дата была перенесена на 6 июня. В суде рассмотрят обоснованность подозрений Колбасниковой в одобрении уголовных преступлений.
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