https://ria.ru/20230327/obysk-1861092501.html

В Германии провели обыск у организатора крупных пророссийских акций

В Германии провели обыск у организатора крупных пророссийских акций - РИА Новости, 27.03.2023

В Германии провели обыск у организатора крупных пророссийских акций

Прокуратура немецкого Кёльна заявила, что провела обыск в квартире у гражданки Украины Елены Колбасниковой, которая известна как организатор крупных... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T23:49

2023-03-27T23:49

2023-03-27T23:49

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ПАРИЖ, 27 мар – РИА Новости. Прокуратура немецкого Кёльна заявила, что провела обыск в квартире у гражданки Украины Елены Колбасниковой, которая известна как организатор крупных пророссийских акций в Германии, передает агентство Рейтер. Согласно агентству, прокуроры искали доказательства того, что Колбасникова якобы пожертвовала средства, чтобы оказать поддержку ВС РФ. Отмечается, что прокуроры хотят определить, нарушила ли она закон о международных санкциях. "Сотрудники произвели обыск... и забрали компьютеры и папки с письменными документами", - говорится в сообщении агентства. Ранее ряд немецких СМИ сообщил, что Колбасникова, известная тем, что приняла деятельное участие в организации нескольких самых крупных пророссийских автопробегов в Германии, в конце марта предстанет перед судом за высказывания в пользу России. По вменяемой статье Колбасниковой грозит штраф и лишение свободы до трех лет. В суде первой инстанции Кёльна РИА Новости сообщили, что первое заседание состоится 29 марта, однако чуть позднее оповестили, что дата была перенесена на 6 июня. В суде рассмотрят обоснованность подозрений Колбасниковой в одобрении уголовных преступлений.

https://ria.ru/20230327/shpionazh-1860883737.html

https://ria.ru/20230327/bali-1861001178.html

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