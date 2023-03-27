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Многоэтажный дом получил повреждения при обстреле Донецка - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:40 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/obstrel-1861091188.html
Многоэтажный дом получил повреждения при обстреле Донецка
Многоэтажный дом получил повреждения при обстреле Донецка - РИА Новости, 27.03.2023
Многоэтажный дом получил повреждения при обстреле Донецка
Многоквартирный жилой дом поврежден в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, на месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС, передает корреспондент РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T23:40
2023-03-27T23:40
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Многоквартирный жилой дом поврежден в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, на месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС, передает корреспондент РИА Новости. Одна из жительниц поврежденного дома рассказала об обстреле. "Я сидела на кухне - прилет, вылетели ко мне в квартиру окна вместе с рамами. Что-то еще посыпалось, я так и не поняла… В двух комнатах точно вылетело всё", - сказала она. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в 22.08 был зафиксирован обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка, украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
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в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Многоэтажный дом получил повреждения при обстреле Донецка

Многоэтажный жилой дом получил повреждения при обстреле Куйбышевского района Донецка

© Fotolia / O.FarionАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Fotolia / O.Farion
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Многоквартирный жилой дом поврежден в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, на месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС, передает корреспондент РИА Новости.
Одна из жительниц поврежденного дома рассказала об обстреле. "Я сидела на кухне - прилет, вылетели ко мне в квартиру окна вместе с рамами. Что-то еще посыпалось, я так и не поняла… В двух комнатах точно вылетело всё", - сказала она.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в 22.08 был зафиксирован обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка, украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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