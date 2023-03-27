https://ria.ru/20230327/obstrel-1861091188.html

Многоэтажный дом получил повреждения при обстреле Донецка

Многоэтажный дом получил повреждения при обстреле Донецка - РИА Новости, 27.03.2023

Многоэтажный дом получил повреждения при обстреле Донецка

Многоквартирный жилой дом поврежден в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, на месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС, передает корреспондент РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T23:40

2023-03-27T23:40

2023-03-27T23:40

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Многоквартирный жилой дом поврежден в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, на месте работают сотрудники скорой помощи и МЧС, передает корреспондент РИА Новости. Одна из жительниц поврежденного дома рассказала об обстреле. "Я сидела на кухне - прилет, вылетели ко мне в квартиру окна вместе с рамами. Что-то еще посыпалось, я так и не поняла… В двух комнатах точно вылетело всё", - сказала она. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в 22.08 был зафиксирован обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка, украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк