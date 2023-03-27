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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 27.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка двумя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T22:30

2023-03-27T22:30

2023-03-27T22:30

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка двумя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... 22.08 - населенный пункт Очеретино - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия