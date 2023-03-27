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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/obstrel-1861081629.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 27.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка двумя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:30
2023-03-27T22:30
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка двумя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... 22.08 - населенный пункт Очеретино - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк двумя ракетами из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка двумя ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... 22.08 - населенный пункт Очеретино - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 2 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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